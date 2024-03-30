官逼民反？請看守民心

民宿業者不滿陸客不來影響生意，竟在數位發展部開槍，嫌犯自稱官逼民反，對政府施政不滿，其結果雖無人死傷，但這種做法絕對不值得鼓勵。令人擔憂的是，台灣槍枝真的是如此氾濫？嫌犯開槍後不逃走，等待就逮，難道是要印證「自己不是死就是關」的慷慨就義英雄主義臉書預告？陸客不來，為何不是向主管機關陸委會、交通部表示抗議，還是因為對數發部打假、打詐績效不彰，又亂花錢的作為不滿指數最高？又或者是政府公權力不彰，造成有人自以為是周處，可以替天行道？

寶林茶室食安風暴突然間造成兩人死亡多人重症送醫，過去從未發生類此情形，民眾當然憂心；此刻又爆發在國安局任職的國防部長之子疑似染黃，是在逼國防部長下台？曾在軍情局、國安局工作的國安人員專業素養，也讓人難以置信！保護總統安全的憲兵舉槍自戕，衍生出幹部造假站哨輪值表，總統安全堪慮？以上社會亂象，涉及治安、社安、食安、國安各種相關問題，不應該發生卻都陸續發生了！

電費漲，大企業擔心、小店家擔心，所有人民也擔心導致物價上漲、通貨膨脹；台北市台智光案，前後任三位市長，藍綠白三黨議員都非公親而是事主，希望不是共犯結構，但若經不起檢驗，恐加深民眾對政治的厭惡。所有在位者，無論是行政官員或民意代表，無論是在中央或地方，都是人民心目中的「官」，都是事主而非公親，人民都在看，千萬別忽略人民的力量，民真若反，恐難預料還會發生什麼事？

分析這些不同的亂源，事先難道不能預防嗎？發生後，不能充分協調聯繫，不能盡速善後嗎？要讓人民心安，官就必須上緊螺絲，不能擺爛，當人民不滿情緒無從宣洩，各種意外就可能層出不窮，甚至引發公民不服從運動。尤其是面臨兩岸情勢愈發緊張之際，看守內閣不能出錯，才能看守人民的心。

「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，更何況如今民智大開，下民可不易虐，新內閣即便是新手上任也沒有實習期，對於國政大事應建立更有效的交接機制，讓未來的總統無縫接軌，提前來參與、共同來處理！