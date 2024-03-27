聽新聞
test
0:00 / 0:00

福國利民優先 主權基金刻不容緩

聯合報／ 吳欣盈／前立委（台北市）

總統大選期間，我提出台灣「十年資金藍圖」規畫，打造另一個國庫，為政府創造三至五兆收益。這個藍圖整合我過去在立法院所推動的碳稅、全球最低稅負制，以及一檔修改央行法，建立擊敗通膨、低風險、一○○％海外投資的儲蓄型主權基金。

國際已有約一八○檔主權基金，有些國家甚至有兩檔，成功典範比比皆是，專業團隊亦非少數。主權基金能夠帶動財經發展、高齡化準備、挹注健康照護預算、促進二軌外交等多元助益，這些原因說服了八個委員會專業領域的立委連署支持，這也是我去年提出《央行法》修正草案時，拿到過半數立委連署的原因，而其中仍有卅位留任為第十一屆立法委員。

主權基金話題延燒至今，舉辦過立法院公聽會、財政委員會詢答、金融論壇等，廣受社會討論，也受國際媒體關注，各界有識之士樂見其成，卻被有心人士帶向沒有治理基金的信心。

借鏡新加坡經驗ＧＩＣ，一九八一年成立的主權基金公司；經歷獨立之初的百廢待舉、全球經濟動盪、兩次石油危機帶來的嚴重通貨膨脹，「新加坡感受自己的脆弱，所以自立自強建立韌性」，耗費八個月的時間成立。再觀亞洲四小龍，只有台灣還未成立主權基金，而央行近期低於通膨的投報率，更是不能忽視。

在我提的修正草案中，已經授權央行訂定組織及運作等相關事項，既讓細節規範回歸主管機關專業，在央行一○○％持有資金但委外的情況下，透過專業、透明、獨立的方式監管，遵循聖地牙哥原則，必能完善治理機制。我長年關心台灣經濟問題，也和各國實務專家多有交流，台灣毋須擔憂缺乏前例可循，主權基金的前置籌備委員會，我願意提供國際資源協助。

政治不應該只思考短期選票，而忽略尋找問題長期解決的方法。民眾的生活品質要提升，政府應該要擴展財源，重視人才，減輕納稅人負擔。新國會各黨紛紛高喊放下政治爭議、推動福國利民法案，而主權基金無疑就是最能為自己及子孫奠立雄厚地基的優先法案，更應刻不容緩，現在就讓我們掌握自己的未來。

新加坡 立法院 通膨

延伸閱讀

臉書傳訊炸彈恐嚇羅智強韓國瑜 新加坡男遭星國起訴最重判7年

漲電價太受關注 央行：高通膨環境下 放大通膨效果

電價上漲…通膨惡意螺旋上升 學者：衝擊物價不輕

對抗通膨 盲目投資不如做好規畫

相關新聞

保健食品出包 政府驗了沒？

日本小林製藥公司承認其國內有十三人因食用該公司製造的紅麴保健食品造成腎臟病變，其中有一人死亡，該公司聲稱「可能含有非預期...

「國家隊」轉型亂象 賴應思考解決

聯合報在廿四日社論中提到「國家隊」的亂象問题。賴清德在即將上任之際，密集的展開馬不停蹄「接棒」之旅，在參訪民間科技企業也...

科技．人文聯合講座／即興奧斯卡

首先和讀者們分享個秘密：每年收看完奧斯卡頒獎典禮，我都變得比較快樂些！類似的好心情也發生在金馬、金鐘、金曲獎舉行的當晚。...

部長說店家不應漲…知名拉麵漲了

預期物價會跟著電價上漲，經濟部長王美花說，店家不應因此提高產品售價。這話說得好極了，工商百業都能聽得進去，符合王部長的期...

福國利民優先 主權基金刻不容緩

總統大選期間，我提出台灣「十年資金藍圖」規畫，打造另一個國庫，為政府創造三至五兆收益。這個藍圖整合我過去在立法院所推動的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。