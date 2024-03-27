福國利民優先 主權基金刻不容緩

總統大選期間，我提出台灣「十年資金藍圖」規畫，打造另一個國庫，為政府創造三至五兆收益。這個藍圖整合我過去在立法院所推動的碳稅、全球最低稅負制，以及一檔修改央行法，建立擊敗通膨、低風險、一○○％海外投資的儲蓄型主權基金。

國際已有約一八○檔主權基金，有些國家甚至有兩檔，成功典範比比皆是，專業團隊亦非少數。主權基金能夠帶動財經發展、高齡化準備、挹注健康照護預算、促進二軌外交等多元助益，這些原因說服了八個委員會專業領域的立委連署支持，這也是我去年提出《央行法》修正草案時，拿到過半數立委連署的原因，而其中仍有卅位留任為第十一屆立法委員。

主權基金話題延燒至今，舉辦過立法院公聽會、財政委員會詢答、金融論壇等，廣受社會討論，也受國際媒體關注，各界有識之士樂見其成，卻被有心人士帶向沒有治理基金的信心。

借鏡新加坡經驗ＧＩＣ，一九八一年成立的主權基金公司；經歷獨立之初的百廢待舉、全球經濟動盪、兩次石油危機帶來的嚴重通貨膨脹，「新加坡感受自己的脆弱，所以自立自強建立韌性」，耗費八個月的時間成立。再觀亞洲四小龍，只有台灣還未成立主權基金，而央行近期低於通膨的投報率，更是不能忽視。

在我提的修正草案中，已經授權央行訂定組織及運作等相關事項，既讓細節規範回歸主管機關專業，在央行一○○％持有資金但委外的情況下，透過專業、透明、獨立的方式監管，遵循聖地牙哥原則，必能完善治理機制。我長年關心台灣經濟問題，也和各國實務專家多有交流，台灣毋須擔憂缺乏前例可循，主權基金的前置籌備委員會，我願意提供國際資源協助。

政治不應該只思考短期選票，而忽略尋找問題長期解決的方法。民眾的生活品質要提升，政府應該要擴展財源，重視人才，減輕納稅人負擔。新國會各黨紛紛高喊放下政治爭議、推動福國利民法案，而主權基金無疑就是最能為自己及子孫奠立雄厚地基的優先法案，更應刻不容緩，現在就讓我們掌握自己的未來。