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「國家隊」轉型亂象 賴應思考解決

聯合報／ 徐作聖／陽明交通大學科管所退休教授（新竹市）

聯合報在廿四日社論中提到「國家隊」的亂象問题。賴清德在即將上任之際，密集的展開馬不停蹄「接棒」之旅，在參訪民間科技企業也優先考慮「國家隊」所贊助的產業。但諷刺的是出師不利，在新竹科學園區因供電吃緊而有業者自籌核能發電廠計畫，在嘉義無人機研發中心也驚見大陸製造的關鍵電動馬達零件。

事實上，軟硬兼施、虛實共治的多元化創新，是現代智能系統技術的核心價值，小型經濟體如台灣，是否也應該執行多元化「國家隊」與「護國群山」政策，確實是一個具有爭議性的課題。贊成者包括某經濟部高層官員（藉由研發創新能量來創造更多的未來護國群山）、以及如和碩董事長童子賢「經濟動能不能太過倚賴單一產業」的表態；但反對者則質疑資源分配的合理性，在技術深化程度、人才供給、產業鏈布局等條件不足的情況下，代工導向的台商究竟應如何跨過異業系統產業整合的鴻溝？

台灣政府規畫以多元化國家隊的形式發展下一世代的護國神山，包括桃竹苗大矽谷計畫、人工智能系統、醫療技術和生醫系統、氫能開發及基礎設施、低軌衛星通訊、電動車系統、量子計算、核融合發電等領域。

以國家隊發展多元化護國神山產業組合，湧現和生態演化才是重點，而其建構機制更是關鍵。在全球經濟動盪與科技更迭快速的產業環境中，國家隊的首要任務必須在製造業和網路服務業之間取得適度的平衡、建構跨領域啟動機制、供應鏈與產業鏈的結構性布建等。但幾乎所有的現存國家隊，其實質規畫內容空洞隨意，一廂情願，官員好大喜功、大內宣務虛的態度可見一斑；「國家隊們」只是想蹭蔡政府臨去秋波的餘溫，爭取下一階段升官發財的機會。多元化創新必然稀釋有限的創新能量，國家隊在政治正確的表象下，亂象迅速浮現。

當前智能技術風生水起席捲全球，但負面影響也逐漸浮現。內閣官員專業能力薄弱，政府真的可能靠這些國家隊完成這麼多的護國神山轉型計畫嗎？二戰後美國的軍工複合體實現了高科技獨霸全球的榮景，如今台灣卻執意模仿複製成國家隊。小國政府以國家隊系統介入產業發展，能力資源有限無異自掘墳墓。賴清德準總統是否也該思考如何解決國家隊亂象？

國家隊

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