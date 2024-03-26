阿通師黑白講 能洗白林智堅？

「是非可以這樣顛倒嗎？」這是前年八月時為桃園市長參選人、前新竹市長林智堅，面對論文抄襲醜聞遭台大學倫會撤銷學位時，卻「打人喊救人」反問大眾之詭辯語；不過這話如今正好可以用來反諷出書意圖洗白的指導教授、國安局前局長陳明通。

陳明通出書，顛倒是非，企圖「把黑的講成白的」，內容破綻百出。首先筆者就想問，既然書中宣稱台大學倫會「草率」判定論文抄襲，那為何林智堅不為個人的「清白」奮戰到底，而是到最後選擇「認慫」向各界道歉、承認自身論文有「瑕疵」並撤回對台大的訴願？民進黨官網的「闢謠專區」為何要下架當初力挺林智堅論文是「原創」的多篇發文？

再來，該書還怪罪學倫案是「政治介入」，這不是在考驗大眾的智商嗎？明明人民都曉得「全黨挺一人、打台大」是陳明通、林智堅背後代表的政治集團。陳明通為人師表，卻背棄學術倫理、袒護論文抄襲、重傷第一學府的聲譽，堪稱學術界的奇恥大辱，「政學勾結」的負面經典教材。

更令人玩味的是「推薦序」，裡頭竟有民進黨不分區立委沈伯洋。沈立委自詡專精「認知作戰」，卻帶頭搞「認知作戰」誤導視聽，還將學倫案扯到中共，大搞「抹紅」，這未免也太諷刺？使人懷疑，難不成認為林智堅「被冤枉」才是綠營的「真心話」？那賴主席又何必因此制定黨內學倫條款呢？

此外，推薦序沒有林智堅的署名，使人不由得啞然失笑。而當初下「挺堅令」的蔡總統說：「只要是完整看過兩本論文的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」，怎麼也沒跟著在推薦序上留下大名呢？與其說是推薦序，不如說是恥辱柱！

筆者身為正在寫論文的研究生，對於阿通師以如此「奇書」洗白抄襲、妖言惑眾，實在看不下去！