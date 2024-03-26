逛獨立書店 內心免掙扎

蔡志浩教授於日前在其臉書發文「獨立書店：逛與不逛的掙扎」，立即被諸多網友炎上，特別是一些獨立書店憤憤不平，表達嚴重不滿，最主要是其身分為實體書店訪視員，同時也擔任推動實體書店發展補助作業審查委員，卻在該文中論述不要去書店買實體書。

此文在網路上掀起很大波瀾，沒想到文化部很有效率的立即在一天之內解聘其職務，以平息爭議。昨天蔡教授也在其臉書以其視野比較不典型發文致歉，似乎可以讓此事端有一終結。

事實上，自己退休後開書店近三年了，這幾年來，從未有過對進書店的顧客因沒有買書而翻白眼或有極大的失望。反之，只要有顧客願意走進書店內，都是極開心歡迎他們進來看書，買不買根本不是重點，而我相信，這是所有同業在經營書店的心態。開獨立書店固然會有基本的開銷，但大部分開店的理想，絕非以營利為目標，而是真正的愛書人，希望把書分享給有緣人！

蔡教授曾提到，希望把獨立書店當做百貨公司的展場，需要努力的去策展來達到書店被看到的目標。基本上，一家獨立書店的坪數並不太大，以有限的空間來陳設書籍已很困難，若還需要策展不僅花時間又花人力與金錢，這絕非是一小書店可以負荷。

我不知道他這樣的觀點和論述在其擔任實體書店補助審查員的期間，是否會影響到文化部在補助實體書店申請補助結果。近日，收到文化部提出獎勵書店計畫書中，依舊是以策展補助為主，這對一些沒有人力和空間來策展的書店，也只能望補助案而興嘆，靠自己自立更生。

獨立書店絕非誠品，更不是百貨公司內的裝飾品，是有溫度的地方。昨日有位朋友進來書店看了一小時多的書，點了一杯咖啡，聽著輕鬆的音樂，她很開心的跟我說：這怎麼可能是在圖書館可以感受到的氛圍呢？

同時，獨立書店大部分是書店經營者自己看店，因而顧客可以很隨意輕鬆的和老闆聊天，只要老闆有空想聊什麼都可以聊，不會有幾個書店經營者會去介意顧客要不要買書或消費。

獨立書店這幾年來因網路購書的影響愈來愈難經營，每家獨立書店都費盡思量想讓書可以在書店中流轉而讓更多人享受閱讀的樂趣。事實上，書店是具有準圖書館的功能，更是一個有溫度和人味的閱讀空間，希望這次事件能讓更多人看見獨立書店，也讓更多人走進書店。逛書店真的不必要有必須消費的壓力，獨立書店絕對不是旅遊指定的購物商店，不會有人因為你看書太久不消費而趕你出去，逛書店真的不用太掙扎，就輕輕鬆鬆的走進去，不買書真的不會有人會對你翻白眼。

最後，希望文化部能在此事件之後，重新思考對獨立書店的實質幫助，重點不在於靠辦活動才能爭取補助，更不要把推動閱讀的責任推給獨立書店去承擔，獨立書店需要的能夠被看見，只要文化部或地方政府能夠主動行銷，讓獨立書店成為一個民眾喜歡走進去的地方，這對獨立書店就是很大的幫助。更希望文化部能夠以出版公司為主的國際書展之外，在暑假舉辦台灣獨立書店展，讓全民一次看到全國三百多家的書店。