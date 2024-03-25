對嬰幼兒施暴者應重刑

「人世間極端的惡，就是單方面對不能反抗、無法呼救的人施以暴行」。以受虐致死的剴剴案件來看，會發現魔鬼都藏在細節裡：如果保母家已有老年人，本身需要聘移工照顧，住所環境髒亂、瀰漫煙味，還能評估通過照顧三個幼兒嗎？原本照顧剴剴的保母，既熟悉小孩又富有情感，為何拒絕受理其申請？社工依專業評估保母的工作狀況，誰又來負責監督社工的工作內容？

除了犯罪的保母及包庇犯行的社工之外，還存在一個失職的監督人員，長期沒有仔細檢閱訪視資料，沒能及時發現問題，間接導致幼童受虐死亡。一個非政府組織如兒福聯盟，經費來源大多為捐款，所以在內部管理機制上，往往是球員兼裁判，欠缺自身或第三方監督。

而新北市政府將受託嬰幼兒送出，由台北市的兒福聯盟承接，並轉介給約定的保母。立案的新北市政府應持續追蹤個案情況；台北市政府及社會局，是在地主管機關，亦責無旁貸；衛福部是最高主管機關，應該負責協調各單位的權限及分工，建立制度及流程，及負有統合資源分配的責任。

參考國外類似案例，建議可以改善的方向是：一、社工人員交叉訪視：嬰幼兒會有兩位以上的社工輪流親訪，報告內容較客觀，避免作假。二、政府社福單位不定期參與訪視：政府社福專員配合社工人員，不定期共同訪視，可以現場確認嬰幼兒的生活狀況，也可以給予官方建議及提供進一步協助。三、完善標準作業流程，讓每個個案的訪視狀況，盡快進入風險評估、加以判斷，及時發現並處理問題。四、利用手機及網路的普及，靠通訊軟體及Ａｐｐ的設計，多元化協助訪視內容，增加效率。

懇請立法院修法對於這類惡性犯罪，特別是受害者無力抵抗、無法呼救、單方面施暴的凌虐侵害，包括嬰幼兒或失智老人等，應大幅加重刑事責任。