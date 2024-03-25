風電光電躁進 全民陪漲

經濟部電價費率審議會於廿二日決議今年四月至九月的電價將全面調漲，平均漲幅為十一％，整體平均電價成為每度三點四五一八元，較去年三點○七二七元的每度平均電價，增加十二點四％，增幅為近八年新高。

調整方案中，攸關民眾荷包的住宅電價區分為四個調漲級距，以三三○度為第一級距分界，漲幅介於三％至十％之間；小店家電價同樣區分為四個調漲級距，但以七百度為第一級距分界，漲幅同樣介於三％至十％之間。產業用電平均漲幅為十二點七％，數十家用電大戶與特大戶漲幅最高，在十五％與廿五％間。

此次電價調漲與前年及去年不同，不再針對用電量相對較低的一般家庭凍漲，而是全面性調漲，目的自然是期望降低台電虧損，並遵循使用者付費的精神。不過，即便行政院決定今年撥補台電一千億元，且電價確定大幅調漲，台電卻自估今年恐仍虧損逾百億元。政府此番「全台救台電」的大動作之下，依舊無法讓台電轉虧為盈，經濟部再說與現行能源政策無關，真的是低估人民智慧了。

考量台電過往因政策凍漲所累積的鉅額虧損，及居高不下的售電成本，電價調漲本無可厚非。然而，針對外界質疑台電虧損應是錯誤能源政策導致，經濟部一概不認，只不斷強調虧損主因是外購燃料價格太高，與非核政策貫徹及再生能源擴增無關。這樣的態度其實令人憂心，當問題癥結被刻意忽視，漲電價終究治標不治本，民眾的荷包勢將成為長期錯誤能源政策的常態性祭品。

事實上，今年一月核能的發電成本已降至每度一點○九元，同期平均電價為每度二點八八元計，核能在一月發出十四點六億度電，已幫台電賺進廿六億元。電價調漲後，即便核三一號機於七月廿七日除役，預估今年全年來自核電的收益仍有二一二億元；一號機若延役，可再多賺八十四億元。全年近三百億元的淨收益對於降低台電虧損幅度，絕對有實質幫助。

另一方面，目前兩大再生能源主力是光電與風電，台電每度電的自發成本中，光電為四點○七元，風電為二點三一元；但購入成本中，光電為每度五點○三元、風電為每度六點九八元。由於台電自發的再生能源電力比例低，絕大多數來自躉購，因此一月購入光電二點七億度、風電八點七億度，以當月平均電價二點八八元計，來自光電的超支達五點八億元，風電則超支卅五點七億元，合計四十一點五億元。台電一月虧損一四五億元，僅光、風兩電就占了近三成。

特別值得注意的是，若非躁進的再生能源政策，迫使台電必須以遠高於市場行情的躉購費率購電，按照台電自發成本計算，風電甚至可有五億元的淨收益，即使扣除光電超支的三點二億元，台電仍賺近兩億元。

國際燃料價格上漲確實是台電虧損的原因之一，但事實擺在眼前，非核與躁進的再生能源政策也絕對脫不了干係。電價固然可因燃料市場波動而調整，但漲幅絕對可以有效抑制，如果做不到，不是能源政策錯誤，還會是什麼？