裁資通電軍怎防範網攻

近日，在聯合報看到「資通電第四軍種構想結束」的報導，蔡總統八年前上任時，根據民進黨國防藍皮書所提「第四軍種」概念而成立「資通電軍指揮部」，近日國防部悄悄調整編制，將資訊通信聯隊重新回歸陸軍司令部主管，象徵「第四軍種」構想的終結。

隨著數位科技與人工智慧的快速進展，國家安全已擴展至數位國土防衛，超出傳統軍事衝突的範疇。由於美中之間的數位競爭加劇，美國高層官員警告中國可能利用惡意軟體破壞美國關鍵基礎設施，並透過製造的電動車收集大量數據。這些現實情境與美國海軍上將史塔萊迪在《２０３４全面開戰》書中描述的美中數位戰爭場景相符，擔憂中國可能透過網路攻擊以癱瘓美國與台灣，凸顯新型態數位戰爭威脅的緊迫和嚴重性。

面對這種新型態的國家安全威脅，各國紛紛尋求有效的應對戰略。新加坡和台灣對於數位防衛的思維呈現明顯差異。新加坡於二○二二年成立「國防數位防衛情報軍」（ＤＩＳ），展現對數位國土防衛的重視並強化從平時到戰時的全方位國防。ＤＩＳ的組成涵蓋早期預警、指揮控制、人才培養到技術開發等多個面向，體現新加坡全面、跨軍種、軍民協同的系統性國土數位防衛布局。

台灣的「資通電軍指揮部」自二○一七年成立以來，雖然致力於強化資訊戰、網路戰及電子戰能力，但在跨軍種協調、技術整合和人才培養等方面仍面臨許多挑戰。前參謀總長李喜明強調，面對當前的安全威脅，台灣需採取創新和不對稱的防衛戰略，重點放在靈活、分散且精準的小型裝置上，以應對可能的威脅，而非過度依賴傳統大型武器系統。新加坡ＤＩＳ成功運用ＡＩ技術和無人機與無人艇，不僅提升識別和分類敵軍目標的速度，也增強指揮控制的靈活性和海上作戰的反應速度，同時在戰場指揮控制和情報處理方面，積極利用ＡＩ進行戰場態勢分析，顯著提升作戰單位的應變能力。

面對非傳統的不對稱數位安全威脅，台灣可以借鏡新加坡成立ＤＩＳ經驗，強化「指管通資情監偵」能力，提升先進戰術資料鏈系統以建立快速反應和聯合作戰能力。有效整合與應用先進數位科技，對於提升跨軍種協同作戰和指揮效率，確保數位國土防衛和國防安全的韌性至關重要。