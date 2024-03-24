星期透視／批判議長 等同貶損立院形象

行政院長陳建仁日前受邀立院備詢時，因執政黨部分立委改以書面質詢，導致質詢順序前移。有些立委因未注意時間提前，在主席韓國瑜唱名三次後仍無法到場進行質詢，主席於是依議事規則，宣布由其他委員遞補上陣。此一裁示引起未到場民進黨委員不滿，認為主席應該宣布休息等待他們到場，而非逕行跳過。這些委員甚至指控，質詢乃委員憲法職權，主席作法如同「沒收質詢」。

合議制機構人多口雜，履行憲法職權若不嚴守議事規則，必將一事無成。民進黨立委在最高行政首長答詢時段未能到場靜候，反要求主席權變配合，根本強詞奪理，尤其展現了對行政官員的不尊重。民進黨團總召柯建銘為維護同黨立場，甚至指稱等候委員到場是立院「慣例」，但身為總召難道不懂，慣例是在不違背議事規則下才須遵循。

民進黨抗議過程的表現，更暴露台灣政客對議會運作的認知淺薄。

事件發生後，一干民進黨立委隨即舉行記者會，指控議長「沒收質詢權」，並成群舉牌在媒體簇擁下到院長室抗議，明顯有意將程序爭議以群眾抗爭方式處理。此一行動置議會尊嚴於不顧，絕非民主議會所應出現的場景。韓院長隨後召開政黨協商，雖未能解決爭端，但回歸立院程序畢竟才是正辦。

民進黨委員見抗爭不能得逞，於是又造謠抹黑院長：如放話院長是為了接待外賓而匆匆結束院會、置秘書長建議不顧而暴走、甚至說院長是急著下班要去喝酒，以及院長在辦公室享用超貴吃水煎包等。事態發展至此，台灣對比「香蕉共和國」其實已相去不遠。

先進民主國家的國會議員，若對議長的處置不滿，除了忍氣吞聲接受裁處便只能提案罷免，並不允許公開進行言語批判。根據議會慣例，除了選舉期間，議員無論在選區或議場均不允許批評議長。澳洲曾有國會議員抱怨議長主持會議不公，下場則是被沒收議會發言權，直到他向議長道歉才恢復。至於罷免議長，二戰後的澳洲共有十八次成案，除了一次對副議長有條件通過，其他均以失敗告終；美國行憲兩百餘年，議長任期內被罷免的亦僅有去年的麥卡錫。因為連少數黨議員都了解，批評或罷免議長等同減損自己的職業榮耀，傷害的除了議長也是自己。美國史上的偉大議長山姆‧芮本，便曾告誡他的議會同僚：「議長的權力與尊嚴是眾院的化身，攻擊議長只會降低眾院威望。」

民眾對立法院的印象向來不佳，滿意度多在兩成上下起伏，但根據最新民調，民眾對韓國瑜擔任立法院長的表現，卻有高達五成二的滿意度。類似狀況也出現在美國，美國民眾對眾院的滿意度目前僅為一成三，但對強生議長的滿意度卻高達四成。

合理懷疑，民進黨是否擔心韓國瑜滿意度高，可能搶占了賴總統就職時的丰采，故而急於在五二○前清理戰場，透過事件貶損韓的氣勢，甚至不惜以立院形象陪葬？否則，質詢若是立委的天職，何以事件後還是不斷有執政黨立委繼續改採書面質詢？

（作者為中美文經協會常務理事）