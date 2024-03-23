對抗通膨 盲目投資不如做好規畫

最攸關民間百姓生活的電價調漲議題終於昨日拍板，這波電價調整平均漲幅為百分之十一，不只工業、小商家、民生用電全面調漲，連先前持續凍漲的五百度以下家庭用電都納入，共有逾一千三百萬戶家庭受影響。

電價一漲，不只萬物齊喊漲，連央行都以「因應漲電價可能造成通膨預期」，在電價審議委員會議開會前一天公布將利率調升半碼。連央行都先對漲電價將造成通膨予以升息的回應了，這不是在說店家們若不調漲商品價格，就會像個傻蛋一樣。一旦民生消費若連環漲，小老百姓又當如何因應以度通膨呢？

公務人員薪資和勞動基本工資與基本時薪才於今年元月一日調升，因此在短時間內應不容易再有薪資調漲的方案，想藉薪資調漲以增加收入是不可能的，近期小老百姓們若要開源，就需要在本業加班、兼職、斜槓或進行財務投資才能增加收入。要加班、兼職和斜槓都須付出更多的勞力、心力和時間，會影響原先個人和家庭的生活品質，因此要增加收入也需有充分的因應方案，免得個人與家庭的健康、和諧亂了套，雖能多賺些錢卻失去更多快樂。

減少消費支出的節流是更多人因應通膨的方式，但減少消費支出只是花較少的錢、買了較少的東西或減少娛樂、休閒支出，一味的節流只會造成想搶便宜、搶特價，不但讓生活愈過愈拮倨，也常因此買到次級的食物或商品而影響健康與生活。同時，許多人在節流過生活時遇到商品大特價、超折扣時，反倒常因想搶特價、折扣而超買，搶便宜的節流卻經常是多花錢的浪費。因此在節流消費的同時，更要厲行記帳，唯有務實的記帳才會讓節流消費不變調、生活品質不走樣。

此外，近期台股大漲、部分科技股價狂飆，湧入高配息ＥＴＦ的熱錢更近乎瘋狂。ＥＴＦ在高配息的吹捧下，很多民眾一時間都認為這是抗拒通膨的最佳投資理財方式。然而，自己不做股市投資功課卻把錢交由收費的經理人大把操作，真會是好的投資方式嗎？投資理財還是要自己負些責任，才能更安心與甘心。

電價一漲，通膨或許將如預期浮現，能開源、節流、記帳和做好投資理財規畫，或許比單純的節流過生活和把錢投到股市這兩端，會讓我們更安穩地度過通膨的生活。