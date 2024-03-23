電價調升 就怕萬物連鎖漲

經濟部拍板定案四月電價的調漲幅度，平均調幅為百分之十一，連用電七百度以下的民生用戶也調漲了百分之三至百分之五。

對於電價調漲一事，民眾早就心裡有數，反正台電連年虧損、不堪負荷，民眾共體時艱，也情有可原。然而從過往經驗，政府要民眾共體時艱時，卻有兩件事一直做不好，而這才是真正讓人民氣憤之處。

首先，過往只要油價或電價一喊漲，各項民生物價便跟著連動調整，而且價格從此不再回頭。此次電費調幅不小，業者必然將以此為由調漲物品售價，但其實不少業者在去年底或今年年初，已經做過一波調整，政府必須拿出魄力好好把關，別讓四、五月再度成了萬物瘋漲的月份，否則一般民眾哪吃得消。

再者，電價調整後，如何確保用電品質的提升，避免缺電或無預警跳電的情況出現。蔡英文總統任內，已發生數次無預警跳電，有民眾因此受困在電梯，甚至熱到夜不成眠，相信多數人還記憶猶新。電費調整後，倘若再不能給予民眾穩定的供電，甚至還拿小動物當跳電的藉口，民眾肯定是無法接受的。

政府應了解只要上述兩件事沒有做好，必引起極大民怨，五二○賴清德即將上台，民進黨政府實不該留爛攤子給自己黨的繼任者才是。