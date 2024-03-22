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免搶水 台積、地方可自建再生水廠

聯合報／ 張炎銘／退休人員（台中市）
台積電擬在嘉義設廠，卻要從湖山水庫調水，引起雲林縣民反彈。 路透
台積電擬在嘉義設廠，卻要從湖山水庫調水，引起雲林縣民反彈。 路透

日昨聯合報頭版「台積掀雲嘉搶水大戰」，報導台積電擬在嘉義設廠，卻要從湖山水庫調水，引起雲林縣民反彈。無獨有偶，前一日聯合報也報導「深井抽不到水，高屏瀕臨搶水大戰」。台積電雖號稱護國神山，各地方政府殷殷期待來設廠，卻也凸顯地方水資源不足窘境。

再生水資源發展條例子法「開發單位使用再生水辦法」今年二月一日起實施，強制計畫用水量達每日二萬立方公尺以上者，其工業用水應使用至少一半再生水。只是再生水廠分布不均，產水量也不夠，行政院已核定開發十一座再生水廠，卻無一座在雲嘉地區。

從雲嘉用水結構看，嘉義每天用水約卅萬噸，約十一萬噸還要靠曾文、烏山頭水庫系統支援；雲林每天約需廿五萬噸，除湖山水庫外也偏重地下水，因地層下陷地下水必須再減抽，二縣都不太適合大用水戶進駐。

水資源屬國家所有，水資源調度也已是常態。水利機關面臨水庫開源困難，只有加強調度，讓所有水資源區能「同甘共苦」，況且台積電未能使用再生水也是因政府無再生水源，因此不得不由湖山水庫調度。但雲林縣的反彈也要慎重因應，未來水情不佳時，雲林的用水應優先考量。

台積電既只能在雲、嘉二選一，落選者有所不滿可以理解，但地方政府何妨加快再生水廠規畫建置，不必等中央青睞，有再生水資源當嫁妝，大用水戶就必然會落腳。

但若要顧及用水安全與環境正義，台積電等獲利高的電子大廠何妨自建再生水廠？以私人企業的效率，說不定能更快使用再生水。

台積電 水資源 烏山頭水庫

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