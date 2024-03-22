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虛擬「周處」 恐成兩岸雙面刃

聯合報／ 范振家／管理學博士（高雄市）
阮經天（中）在「周處除三害」擔綱演出，在大陸票房火熱。圖／一種態度電影股份有限公司提供
阮經天（中）在「周處除三害」擔綱演出，在大陸票房火熱。圖／一種態度電影股份有限公司提供

近期「周處除三害」這部電影在兩岸掀起不小波瀾，台灣和大陸的票房天壤之別，引起了廣泛的討論。這不僅是一場關於票房數字的對比，更是一次深入人心的觀察。試圖解讀這背後的深層次涵義：從市場接受程度到政治文化的差異，每一個環節都蘊含著豐富的社會學和心理學意義。

影片的英文名「The Pig, The Snake and The Pigeon」象徵佛教中的「貪、瞋、痴」，暗示了人性中的善惡交織。從影片的成功可以看出，不同地區對這種人性探討的接受程度有顯著差異。在台灣，雖然票房有五千萬台幣，但相比之下，它在大陸市場的暴紅及高達數億人民幣的票房收入，顯示了一個鮮明的文化和心理反差。

這種差異，或許源於兩岸在處理人性深層主題的不同審美觀和文化背景。在大陸，這部電影可能被視為突破審查的大膽嘗試，吸引了大量對重口味影片飢渴的觀眾。而在台灣，觀眾對這類題材可能已有更多的接觸和理解，因此反應較為平淡。

更值得玩味的是，大陸觀眾對「周處除三害」的熱烈反響，可能反映他們對當前社會狀態的某種心理投射。一方面，這種熱情可能來自於對現實壓力的逃避和宣洩，另一方面，它也可能是對深層社會問題的一種不自覺反映。然而，這樣的現象並不僅限於大陸，影片在亞洲其他地區，乃至全球的廣泛成功，說明了它觸及某些普遍的人性和社會共鳴。

兩岸在影視作品上的差異和接受度，更深層地揭示了可能存在的認知隱憂。這種隱憂，根植於不同的歷史經驗、社會環境和政治氛圍；而「周處除三害」的暴紅，無疑成為了這些差異和隱憂的一面鏡子。在兩岸交流日益受限的當下，「周處除三害」在大陸市場的巨大成功，卻可能成為一把雙刃劍。雖然它在票房上取得了令人矚目的成績，但這也可能無意中加深了大陸民眾對台灣社會文化的誤解。

由於直接交流的機會減少，大陸民眾對台灣的認知愈來愈依賴於媒體和影視作品。「周處除三害」中的劇烈衝突、暴力和所謂的「邪教」元素，可能被錯誤地視為台灣社會的真實寫照。這種由媒體形成的刻板印象，可能導致大陸觀眾對台灣的理解偏離現實，從而形成一種扭曲的認知。當大陸觀眾對台灣的認知建立在虛擬的影視敘事上，而非真實的社會文化交流，就容易孕育出不理解和不信任，進一步加深兩岸人民之間的心理距離。

這部電影在兩岸市場的反響冷熱不同，提供了一個寶貴的視角，讓我們得以重新思考和探討兩岸在文化消費、審美趣味和社會觀念上的差異及其背後的深層意義。觀眾需要具備批判性思維，區分戲劇虛構與現實生活，以避免信息閉塞和單向傳播造成的認知偏差。同時，兩岸之間更應積極尋找增進理解和信任的途徑，促進真實的文化交流和互動，以緩解交流停滯帶來的種種誤解與隔閡。

票房 電影

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