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請總統登太平島宣示主權
藍委呼籲蔡英文總統登太平島，民進黨表示國安議題不容兒戲。蔡總統無意前往是貪生怕死或畏美懼中，不得而知；但以國安當藉口，令人難以接受。
二○○八年陳水扁造訪太平島，當時民進黨叫好；二○一六年馬英九登太平島，卻遭綠營一路唱衰，說台灣地位再怎麼艱困，都要考量國際社會的「遊戲規則」，應以和平方式處理南海爭議。
太平島主權之爭攸關中華民國的領土和尊嚴，今日棄守太平島，他日勢必放棄東沙、南沙、東引、釣魚台等諸島，太平島無法守住，遑論守護台灣。
蔡英文執政八年，面對主權爭議，畏首畏尾，只會讓國際看不起。若民進黨願意執干戈護社稷，維護主權，保衛中華民國疆土，就應全力支持蔡總統太平島之行，不該有兩套標準。
行政院長陳建仁說，太平島及其附近海域屬於中國民國領海。為了證明是玩真的，請蔡總統帶隊登島，堅定不移地捍衛美麗的疆土，正是身為國家元首的責任。
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