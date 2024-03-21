正視漲電價對民生的衝擊

攸關電價調漲案，經濟部電價審議會即將召開。預計調漲幅度不小，將衝擊物價、民生及經濟。民眾關心電價調漲對生活影響。立法院經濟委員會已請政府相關部會作專案報告。

陳揆表示，調漲電價是由於俄烏戰爭造成國際燃料價格大量上升，各國早就大幅調升電價，台電為了平穩物價，一直配合使電價漲幅沒有那麼高，民生物價也因此得到很好的控制。他並說「電價會在穩定物價、供電充足前提下，依民生、大小商店、不同企業狀況作細緻調整」。惟專家學者認為，燃料價格上漲僅是電價調整原因之一，政策違失使台電財務虧損瀕臨破產，才是電價調整主因。當務之急，應盡速檢討能源政策，調整供電系統，降低供電成本，讓電價適時反映成本且有合理利潤，連年漲電價及靠政府編預算，增資補貼虧損，財務黑洞是填不滿的，且違反市場法則及使用者付費原則。

台電為配合政府二○二五「非核家園」能源政策，以高汙染、高碳排、靠進口、供給欠穩定、高燃料價格之天然氣及煤，取代零碳排、供電穩定、低燃料成本之核電，加上發展再生能源太陽能及風能，初期購電價格高及興建進度落後，向民營電廠高價購電，供電成本大幅提升，才是電價調漲主因。

去年平均電價每度三點○七，供電成本每度三點九五元，電價低於供電成本，造成台電去年底財務報表累積虧損高達三八二六億元，負債比率達百分之九十六，財務黑洞把原資本額三千三百億元虧光，瀕臨破產，乃於去年現金增資一千五百億元。日前台電臨時股東會通過增資一千億元，由經濟部全數認足，將資本額提升五千八百億，但僅能解燃眉之急，無法解決台電財務黑洞及永續發展，亦無法解決企業與民眾所關心，是否能供應足夠穩定電能與連年調整電價對物價、民生及經濟的衝擊。

主計處日前發布今年二月消費者物價指數年增率飆上三點○八％，已超越二％的通膨警戒線。四月電價調整，勢必引發成本推動、心理預期、薪資推動的通膨。尤其電價影響各業經營成本，處置不當，會如脫韁野馬，衝擊物價、民生及經濟，特別是經濟弱勢者生活。筆者建議：

一、盼新政府與國會修正能源政策，考慮調整供電系統、環境保護及安全，減少燃氣、燃煤配比，積極開發綠能，遵循「以核養綠」全民公投民意，讓核二、核三延役或重啟核四。

二、解決台電財務黑洞，回歸專業領導、經營，讓電價反映成本，有合理報酬，才能永續經營，積極開發電能，提供穩定、價廉、潔淨電能。

三、電業是資本及技術密集產業，且是公用事業，經濟發展初期，各國皆採國營，隨著經濟發展，資本市場已形成，技術進步，舉凡供電系統（發電系統、輸電系統、配電系統）及能源轉換、儲能技術、設備、微電網系統等，應可積極規畫開放民營。

四、此次電價調漲幅度較大，勢必衝擊物價、民生及經濟，政府應成立專責單位統合，管控、穩定物價，保障人民基本生活（蔣經國主政時代，行政院設有「物價督導會報」及「物價平穩基金」可資借鏡）。