開闢觀光藍海 營造穆斯林友善環境

新聞報導觀光局將致力擴大吸引穆斯林自由行觀光客來台灣旅遊，特別是來自新南向國家馬來西亞與印尼的遊客。根據二○二三年「全球穆斯林旅遊指數」，穆斯林遊客人數在二○二三年可達一點四億人，預估到二○二八年將增至二點三億人次，旅遊市場產值約二二五○億美元，顯示穆斯林旅遊市場的巨大潛力。東南亞各國不斷投入發展穆斯林觀光旅遊市場，其中新加坡連續五年保持「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」的領先地位，而台灣在去年也獲得第三名的肯定，顯示台灣對迎合穆斯林遊客的努力。

筆者身在新加坡目睹其多元種族社會，以及對穆斯林遊客的友善環境。新加坡政府為吸引穆斯林遊客提供多樣的設施和服務，包括清真食物、禱告場所和適合的旅宿，特別是在穆斯林齋戒月期間，規畫齋戒月市集，提供各式各樣的商品與美食。這些做法值得台灣效仿，成為穆斯林自由行遊客的首選旅遊國家。

在飲食方面，新加坡擁有多樣的清真食品和清真認證食品，包括西餐、日式料理、西班牙菜和義大利菜等。在熟食中心，設有專門供應清真食品的區域，並標示清真食物的回收區域，讓穆斯林遊客能夠輕鬆享受到符合其飲食規範的美食。在台灣，建議可成立專職機構推動清真食品和服務的認證制度，以方便穆斯林遊客辨識符合規範的商家和產品。此外，在夜市或美食街規畫穆斯林專屬飲食區及回收區域，讓穆斯林遊客能夠安心用餐。

硬體設施方面，新加坡的廁所皆提供沖水裝置，以方便如廁後的清洗使用，這些設施符合伊斯蘭教的清潔標準和禮儀。然而，台灣的大部分廁所並未設置沖水裝置作為清潔用途，因此可以考慮在一些觀光景點的公共廁所設置專用的清洗設施，以使穆斯林遊客在旅程中能夠更舒適便利。

新加坡是一個融合多元文化和宗教信仰的國家，為了促進社區居民對穆斯林文化的理解，新加坡會舉辦穆斯林料理烹飪班、伊斯蘭藝術工作坊以及穆斯林文化和信仰講座等活動。此外，新加坡政府也尊重伊斯蘭節日，通常會將其設定為公共假期，讓穆斯林社區有機會慶祝節日，同時也鼓勵其他社區成員尊重和理解這些節日的意義和重要性。台灣同樣是一個種族融合的國家，為了增進台灣人對穆斯林文化的認識和理解，可以舉辦文化展覽、工作坊，以及在重要的伊斯蘭節日舉辦慶祝活動，讓來台灣的穆斯林遊客感受到溫馨的接待和友善的文化氛圍。

最後，新加坡觀光旅遊局積極籌畫穆斯林旅遊指南，穆斯林友好景點，如清真寺、宗教節日慶祝活動等；文化導覽，例如馬來村、阿拉伯哈芝巷，以吸引穆斯林遊客提供優質的旅遊體驗。台灣也有許多景點可透過社交媒體、官方網站、旅遊展覽向新南向國家的穆斯林遊客宣傳台灣的旅遊魅力和穆斯林友好設施；同時，台灣也需要積極培訓旅遊相關從業人員，例如導遊、旅館和餐廳服務人員，讓他們能夠更好地理解穆斯林遊客的需求，提供更貼心的服務。