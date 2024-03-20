新聞界的好人──懷念朱宗軻

先講一則有關於新聞記者的故事。

甲，是記者。

乙，是社會公眾人物。

兩人在同一家飯店用餐，相逢於洗手間。

甲：哎呀！老兄，真是對不起，我日前在報上罵你，後來發覺錯了，現在向你鄭重道歉。

乙：我接受你的道歉。不過，以後你能不能在洗手間罵我，在報紙上道歉？

朱宗軻也是新聞人，是記者，不管在哪裡他大概都不會道歉，因為他從不罵人。

當記者也能不罵人嗎？能！只要你不濫用第四權，發言謹慎，與人為善。朱宗軻在新聞界幹了一輩子，日前走了，聽到的是一片懷念、惋惜之聲，都覺得他是一個好人，一個好記者。好人是好記者的基本元素。

朱宗軻是我的大學同班同學，而且很要好，失去這樣一位朋友，我難過之餘，看到他頭上冉冉上升的光環，不由又為他高興。

政治大學新聞系民國五十三年班的同學，畢業後多半出國深造，又寖假不歸，朱宗軻和我留在台灣，進入新聞界，他在《中央日報》，我在《聯合報》。一九八○年「中華民國第一屆立法委員第三次增額選舉」，國民黨提名體育名將紀政參選，她預寫一篇競選文章存在《中央日報》言論部，但不知怎麼提前一天見了報，這是違反選舉法規的，在野人士可以抗議杯葛。事情本與總編輯朱宗軻沒有關係，但他勇於負責，自己提出辭呈，居然被上級接受了。我那時是《聯合報》總編輯，找他面談，希望他來《聯合報》擔任副總編輯。我說，報館的總編輯只有一個，我不能馬上讓給你，你先做副總編輯，我在適當時期會退下，推薦你接任。以你的資歷，報館應當可以接受。

宗軻正在考慮。時任新聞局長的宋楚瑜，住在醫院檢查身體，請宗軻到醫院，當面延攬他去新聞局。宋先生打電話跟我說，宗軻從《中央日報》離開，到新聞局，還在「黨政系統」中，如果到《聯合報》，就再也「回不去」了，我們都要為他著想。

於是宗軻去了新聞局，任國內新聞處副處長、處長，後又到國民黨文工會擔任副主任，再轉任「中國電視公司」總經理；以後又被延聘為「博新」和「東森」電視總經理。論縱橫台灣新聞界範圍之廣，以及職位之重要，在我們同學、朋輩中，宗軻可謂無出其右者。

宗軻儘管「位高權重」，但他永遠謙恭自抑，不以「地位」驕人。譬如，國外同學回國，訂旅館、買車票、召集同學餐敘，他永遠一馬當先。他是海外同學的「台辦主任」。

他之念舊，還有令人意想不到者。他兒子結婚，我去吃喜酒，他把為兒子接生的台大醫院婦產科名醫魏炳炎也請來了，還請他上台講話。

宗軻，你的念舊，你的善良，你在新聞界的守正不阿，正是我們今天懷念你的原因。你應該感到安慰。