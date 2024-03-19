擴大托育公共化 邁向平等之善

近日社會出現「托育公共化擴大，潛藏平庸之惡」的疑問，認為我國公共托育機構或幼兒園的成長已經足夠，且教保服務人力無法跟上逐年快速成長的供應量。事實真是如此嗎？

首先，擴大公共化托育服務，不是平庸之惡，而是邁向平等之善。是社會共謀一箭雙鵰保障女性與幼兒平等權益的解方，是多年來政府與民間團體共同思考、辯論、探究，逐步推動為政策的集體智慧結晶。

托育攸關「幼兒」與「女性（媽媽及多數教保人員）」的權益，各國擴張公共托育服務的目標無非是「保障兒童的發展與福祉」以及「支持女性參與勞動市場」。而北歐國家更將托育視為一項權利，數十年間逐步擴大辦理普及式公共托育服務，目標讓所有階層的家庭皆可使用，讓每一位孩子獲得高品質的服務（人生第一哩路的平等），讓工作人員有合宜的勞動條件與保障，讓社會邁向性別平權、男女充分就業、實現自我，共同養育國家未來主人翁，且人口規模保持穩定的正向循環。

其次，我國公共化托育並非已經足夠。以一一一學年度為例，五十七萬名幼生中，依舊有近七成（約三十八萬名）幼兒就讀私立園所（包括與政府簽約的準公幼）。政府拓展公共化服務的真正成果為，不到一成（約三萬六千名）幼兒就讀非營利幼兒園，難以滿足家長迫切的需求；其餘三成（約十五萬名）就讀公立幼兒園，但家長還要面對平日四點下課、寒暑假無處可托的荒唐局面，煎熬至去年，公立幼兒園才見收托時間要與時俱進，符合家長合理工時調整。

托育服務公私比懸殊，也意味著，近七成教保服務人員在私立園所工作，低薪、高工時、勞動條件差是常態，人力流失、缺工更是幼兒照顧與教育領域共同面對的問題。對此，政府更應持續擴張公共化服務占比，方能在教育品質、人員勞動保障上產生定錨效果，帶動進步而非退步，例如今年軍公教調薪四％，非營利幼兒園人員也一體受惠。且近年來，公共化幼兒園努力推進開放式教育，擺脫商業、追求成果掛帥的教育模式，是學界有目共睹的。

至於社會擔心親師關係緊張、托育工時過長的問題，托育服務並非、更無意取代家長、剝奪親子共處時光。相反的，唯有走向托育公共化，教保人員才能真正與家長建立平等合作關係，而非服務對價關係；幼托人員也才能真正發揮專業，找回工作價值及成就。放任托育市場化，才是導致專業淺碟化的元凶。

最後，挽救台灣低生育率，當然不能單靠公共托育服務，也必須配搭年輕人最重視的「職場支持育兒父母措施」，包括修法創設彈性育嬰假，以利平衡工作與家庭。若育嬰假可以以小時請領，將能支持家長早一點下班接孩子，也讓教保人員早一點休息，支持家長不分性別，輪流分工育兒，才能真正的把童年還給孩子、把歡樂還給親子、把親愛互信還給同儕！