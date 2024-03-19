棕櫚油 會是下個未爆彈嗎

蘇丹紅辣椒粉風暴持續擴大，調味劑辣椒粉、沙茶醬、胡椒粉和咖哩粉相繼淪陷，末端的餐飲業、夜市攤商美食，無一倖免。據知馬來西亞和印尼生產的棕櫚油屢被歐盟食品部門驗出蘇丹紅，而台灣食品製造業者每年從該地進口大量的棕櫚油，衛福部卻從未將其納入檢驗對象，此可能會是蘇丹紅食安的另一未爆彈。

日前國內一名營養師在臉書撰文並被多家媒體轉載，指出在二○○三至二○二四年，歐盟食品和飼料快迅預警系統（RASFF）之通報中，有八三六件食品驗出蘇丹紅，其中辣椒粉有一百六十八件，棕櫚油則高達二○七件；且以未精製的棕櫚油和紅棕櫚油為大宗。這些棕櫚油因以油棕樹紅色果肉榨取得之，因顏色以橙紅為上品，生產業者常添加增色劑蘇丹紅，讓賣相更佳。

台灣進口的棕櫚油，則以紅棕櫚油經精煉脫色而成，透明無色。至於精煉後是否仍含有蘇丹紅？目前尚無科學資料可供参考。該營養師指出衛福部邊境稽查，竟從未見有棕櫚油被檢驗蘇丹紅的紀錄。國內食品加工業幾乎都使用棕櫚油，用於各類烘焙糕點、餅乾、泡麵、人造奶油、巧克力、冰淇淋等食品的製作，您在超商、大賣場貨架上所見到的食品，幾乎都含有棕櫚油成分。食藥署昨天表示市售端已無效期內的紅棕櫚油，將會針對各國輸入的「紅棕櫚油」採百分之百逐批抽驗，有沒有包括精煉棕櫚油？

二○二○年十月，加拿大食品檢驗機構（CFIA）下令回收驗出蘇丹紅的進口紅棕櫚油，認為食用後會造成消費者過敏症狀。二○二一年八月，非洲西部國家迦納食藥署（FDA）宣布禁止在棕櫚油中添加蘇丹紅染劑，認為該染劑為非法食品添加物，具有毒性。該國棕櫚油產量不足，每年還得從鄰近國家進口五萬噸來滿足市場需求。連非洲經濟落後小國都注意到蘇丹紅棕櫚油食安問題，但蔡政府之前卻未對大宗進口的棕櫚油做邊境檢驗。

國內有些用了蘇丹紅辣椒粉原料的食品業者，自行將產品送驗，結果是陰性而堅持要上架。有專家認為是因太微量而未能檢出，因此建議凡是上市食品，只要成分裡使用之辣椒粉原料被驗出含有蘇丹紅，不論上市食品本身是否檢驗合格都應下架。

日前南市府推行「無添加蘇丹紅安全標章」，並建議餐飲業及零售業者自行張貼。筆者認為該標章應由辣椒粉原料進口業者於原料檢驗合格後，提供證明給下游餐飲業和食品零售店家，以示負責；而食品成分中用到棕櫚油，進口該油業者也可比照辦理。若張貼由零售業或由地方政府印製的標章，會令人想起幾年前民眾要避免吃到萊劑豬肉，結果是滿城餐廳標章都標示台灣豬，大量進口的豬肉卻不見蹤影，標章流於浮濫，反而無法取信於消費者。

由於國內精煉棕櫚油完全仰賴進口，且大量使用於食品製造業，不僅應查明精煉前之原料油是否曾被添加過增色劑蘇丹紅，連其精製油都應禁止進口，否則又要掀起另波系統性的食安問題。