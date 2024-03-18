近三十年來扭曲的歷史觀顯現的亂象之一是：標舉八田與一規畫興建的烏山頭水與嘉南大圳，竟而神化八田與一。反觀故總統蔣經國的水利建設成果卻被一些人刻意抹煞，意圖讓一般人淡忘經國先生功績。

被神化的八田與一，其實是位侵略者掠奪台灣農業生產的執行者罷了，烏山頭水庫與嘉南大圳則是掠奪者的機具。日據時期，得水利建設之助，台灣生產的稻米、蔗糖大量運往日本以及二次大戰時期的南洋戰區，導致很多台灣人只配享用發霉的番薯籤。如此強取豪奪的情境，「做人第一戇種甘蔗給會社秤」的俗諺，吐露的是當時台灣人卑微的心聲。

水庫與大圳是日本敗仗之後，搬不走，留在台灣的掠奪機具，何「恩德」之有？然而，由於錯誤史觀的亂象，導致侵略、掠奪政策的落實者，不但受讚頌還被神化，反觀經國先生卻刻意被忽視，且幾被拭去。

八田與一怎堪比擬蔣經國？僅就水利建設一項而言，兩位蔣總統任內在台灣的水利設施，光是大型水庫，從北到南有：翡翠水庫、石門水庫、德基水庫、曾文水庫等，每一座水庫的規模都遠大於烏山頭水庫。除了量體懸殊，興建重大建設的動機更不堪對比，八田是掠奪者，兩蔣總統可是建設台灣，造福台灣人民。

遑論十大建設，光舉水利一項，八田與一怎堪比蔣經國—回應黃年大文：「從八田與一回到蔣經國」。