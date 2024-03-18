弱勢接不住 社安網護誰

當社工面臨集體創傷時，身處照顧第一線的托教人員亦為受虐致死男童感到心疼，不約而同要於三月廿日集結為社會安全網破口發聲。男童受虐致死案發生至今，有關單位的處置作為，只見第一線工作人員被檢討，卻未見有任何督導、出養…等主管單位為此案負責，弱勢家庭就這樣被忽略，令人不免感嘆我們的社會安全網保護的到底是誰？

綜觀這些年政府強化社會安全網的成果，說是不漏接任何一位需要幫助的人民，但卻總是接不住沒有話語權的弱勢兒童、接不住缺乏支持及資源的第一線工作人員，狠狠被重摔的永遠是沒背景、沒話語權的人。

為平息眾怒，政府近日表示將再針對收出養制度、委託安置流程等，邀集地方政府、民間辦理收出養服務單位進行全面性檢視。然而，相關檢討卻獨缺了對第一線工作人員的資源支持與遴選機制，「防範未然」似乎只是一種期待，而非落實！

我們深知「應注意而未注意」往往就是兒虐憾事發生的導火線。第一線照顧者總是必須承擔更多的責任及零失誤要求。「兒虐零容忍」不只是一句口號，少子化的台灣社會承受不起每個小生命的消逝及被傷害，更不能承受其他用心的「直接照顧者」因此被無情連坐。針對有可能涉案的施虐者或包庇者，都應該回歸到行為人的錯誤執業作為，而非用「無罪推論」的方式踐踏同業尊嚴。

如以日本統計數據來看，二○二三年度虐兒事件通報的兒童人數近十二點三萬人，比二○二二年的十一萬人更多。各地方政府的兒童相談所面臨嚴重的人力不足問題，資源相對少的縣市則更為窘迫，主要原因在於第一線工作者，需面對低薪、過勞及大量情緒勞動的嚴苛環境，導致招募不到人力成為常態，這樣的處境也與台灣現況極其相似。

對於違背專業的虐童者或放任虐童者，我們都強力譴責，也不願姑息，但希望這個社會對多數專業的「職業照顧者」多些尊重及支持，而非將罪惡無限擴散到該職業的每一人，如此真的會讓人心寒！

一歲男童慘遭保母虐死，兒盟似除了道義、社會公義形象受損外，實則沒有任何法律責任。此案延燒至今，似乎存在「圍魏救趙」之法，有著精心操作的鑿痕。從一開始找代罪者轉移風向，再由個人對抗轉成階層對抗，最後轉移成社工階層的弱勢及被制度欺壓，再進一步嵌入政府體系對第一線幼教業者的欺壓及不義作風，似是以獵巫第一線工作者的模式轉移風向，而非專注於務實解決問題。

衛福部長薛瑞元日前說明，現行出養規定，從評估、媒合、臨時性的托育到完成收養程序，都由同一機構做，恐怕會產生利益衝突問題。顯見現行社會安全網，受限官僚制度，再加上未有利益迴避，導致嚴重失能破洞。行政院應成立由專業執業經驗者組成的「兒童托教健康福利委員會」，專責研議托教相關問題及盤點相關資源，支持第一線人員需求，建置嚴謹的遴選制度，避免讓制度有機會成為傷害孩子的利刃。