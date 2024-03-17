兩岸交流 累積良性互動的契機

年初我舉行總統大選，民進黨獲勝持續執政，對於長期僵持對立的兩岸關係而言，無異雪上加霜，而大陸對台政策可能走向，就成為眾所矚目的議題，特別關注隨後的習近平除夕講話、大陸對台工作會議、全國人大與政協兩會的工作報告與高層講話等，作為觀察與評估政策走向的指標。

結果顯示到目前為止，大陸對台政策方針仍然具有高度持續性，仍然堅持和平統一的基調，同時「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，年度的會議主要在檢討一年的工作成果，以及未來一年的工作目標與重點，基本上不會觸及政策的方針與重大政策改變。

所謂「總體方略」並沒有明確的、條列式的策略。依中國大陸的說法，它是習近平從「十八大」以來「對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張」所形成的，因此它是對台政策的頂層設計，同時會「與時俱進」地隨著形勢變化而增加其內容。

今年習近平在看望大陸政協會議時的講話，重申「和平統一進程」，強調要積極推動「科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作」，勢必成為今年大陸對台灣人民的工作重點。

但是大陸對對民進黨政府則是堅持鬥爭的路線，可以預期未來四年，兩岸不會有官方的接觸與協商，緊縮我國際活動空間，持續的軍事壓力，與推動民間的融合發展形成強烈的對比。

觀察大陸對我鬥爭層面的策略，顯現出「反應性強烈」的特質，利用我方的行動作為進行強硬反擊的正當理由，從而改變既定局面，達到不可逆轉的效果，建立了有利於對台政策的新現狀，海峽中線、金門禁限制海域相繼被消失，就是此策略的結果，未來我方要思考如何減少類似的事件發生。

最近我海巡署驅離大陸快艇釀成兩死的事件，雖然我方是依法處理，但是牽涉到人命，還是要先有同理心，要易位思考，如果今天傷亡的是我們的人民，我們會如何處理？

目前海委會主委已經公開道歉，由於缺乏錄影證據，仍須我檢調單位釐清事實真相，但是已造成我管轄權受到侵害的事實。

過去兩岸關係穩定與發展的奧妙在於互不否認的默契，雙方不可能公開接受你的主張，但也不會公開加以否認，透過功能性議題的交流與合作，累積實踐成果，進一步擴散到敏感的政治領域，由此更能彰顯存在與對等的事實。現在則是立即拉高到政治層面，反而讓大陸有機會強硬回應，不僅既有默契從此不再存在，更出現對我不利的現狀，完全得不償失。

當前兩岸關係持續僵持，仍要爭取事務性與功能性議題的交流與合作，避免惡意螺旋上升，例如最近在金門與馬祖海域，兩岸共同參與救援大陸漁民，就是累積良性互動的契機，此時應當透過雙方授權機構，重啟金門翻船事件的協商，為兩岸增添一絲和平的氛圍。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）