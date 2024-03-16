梅花專欄／黃捷、林右昌被邱太三打臉 兩國論陰魂不散

藍何溢誠/台灣青年聯合會理事長

藍委基於平等原則擬將陸配取得身份證時間從6年降至4年；綠委自然不甘寂寞，於是⿈捷異想天開，提案修法陸配⼊籍須宣誓效忠，內政部長林右昌亦附和表示，「相信很多⼈認同」。

黃捷此舉政治正確雖百分之百，然其法律素質卻有所欠缺，對中華民國憲法以及兩岸人民關係條例皆不甚熟悉。林右昌指稱的認同，是國族認同還是身份認同？根本莫衷一是！所幸，台大法律性畢業、法官出身的陸委會主委邱太三腦筋還是比較清楚，表明陸配和外配不一樣，在基礎上就有不少差別，必須全盤考量。

中華民國憲法開宗明義即體現一中意涵，更規定各民族一律平等。兩岸人民關係條例，僅區分自由地區及大陸地區人民，乃是戶籍概念而非國籍差異，要讓大陸人民額外宣誓效忠，根本是多此一舉，黃捷的提案充滿了歧視與惡意，可謂毀憲亂政的提案，在兩岸關係如此緊張之際，煽風點火，越發突顯居心叵測。

在台36萬兩岸婚姻家庭，水乳交融，搭建海峽兩岸的溝通橋樑與聯繫紐帶，但民進黨卻因為意識形態與統獨立場，不斷詆毀陸配，汙名化兩岸婚姻，為兩岸溝通與交往交流設置各種障礙，要求陸配想要入籍，必須宣誓放棄中國大陸公民身份，並效忠台灣，這不明擺著在搞「一中一台」、兩國論的法理台獨嗎？

其實，民進黨頻找陸配麻煩，只不過是一個深層次的泛政治化邏輯，還是「逢中必反」在作怪，根深蒂固的想法仍是「非我族者，其心必異」，哪有什麼制度優勢的民主自信？

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