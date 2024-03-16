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梅花專欄／質詢立委不盯場 怎還怪韓國瑜？

梅花新聞網／ 梅花新聞網

法院院會15日下午提前散會，原定上場質詢的<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>立委洪申翰（左）、郭國文（左3）等人不滿質詢遭沒收，隨即前往院長辦公室找院長<a href='/search/tagging/2/韓國瑜' rel='韓國瑜' data-rel='/2/119111' class='tag'><strong>韓國瑜</strong></a>（左2）抗議。圖／中央社

立院昨天（16日）發生一場「茶壼裡的風暴」，原排下午質詢第一棒的民進黨立委陳亭妃改書面質詢，經韓國瑜唱名，後續國民黨立委羅明才、民進黨立委洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、陳冠廷、林楚茵等都趕不及到議場，韓三次唱名未到便宣布散會，等於取消立委質詢權，創立院首次紀錄。民進黨自然怪韓國瑜不「蕭規曹隨」，為何議事不暫停或休息，但究竟誰有理？

7綠委很不爽，是因為來了一位不一樣的立法院長。若按過去游錫堃主持院會慣例，因大家都是「一家人」，一定可問滿問飽。自家人好說話，不來打個招呼便是，通常大事化小，小事化無。但綠委何以這麼不高與？因為韓國瑜一上台已展現國會改革的使命感，安於朝大野小的民進黨立委不一定能習慣。

首先，韓國瑜不想依慣例辦事，突顯他做事的使命感。韓上任不到1月就在一次院務會議，當著眾多科長級以上官員面前提「立法院電梯事件」；中興大樓電梯被稱「大怒神」，不知曾讓多少立委驚魂，2021年編500萬預算升級，2年後卻還沒驗收；新立委報到裝潢辦公室，才知立院介紹的裝潢廠家要價超級貴，玻璃一片1750元可報價1萬7，桌子移動幾公尺都索要1000多元。

韓國瑜在上任一個多月的本月12日發出第一道人令，總務處長周傑調參事室參事。周傑是立院老人了，調職也顯示內部必有人謀不贜。但外界或許更該問，何以周傑過去多年不出事？動了周傑是否影響很多人利益、包括立委？而國會殿堂如此人謀不贜，檢調還要在一旁睜隻眼閉隻眼看風景嗎？

其次，韓國瑜上任後一改「作風」從不遲到，讓綠委不習慣且氣餒。現任立委王世堅曾為韓喊冤，說民進黨指「韓國瑜睡到中午才起床」對他不公平，因北農時期韓國瑜根本是忙到天亮才睡覺。但當年「韓流」興起，網軍抹黑一點不令人訝異。只不過當韓國瑜變得不一樣了，綠委反而慢半拍抓不住風向了。

所以7綠委火大原因很簡單，過去「慣例」被推翻，過去讓行政院長及閣員在座位上消耗時間以為天經地義，現在要打個問號了。前立委郭正亮就說，以前排他質詢時電視一定開著，就是防範有人改書面或未到，質詢時間挪前可能喪失質詢權。洪申瀚、郭國文氣沖沖說質詢權被取消，但怎不學學郭正亮把質詢權放心上？

綠委事後憤怒開記者會，指責韓國瑜技術性杯葛質詢權，「是要玩還是去喝酒？」這樣的言論不止讓民眾反感，不檢討自己心態更難博取民眾認同。與其要面子的開記者會，不如和想做事的院長好好研討更福國利民的國會改革方案更重要吧！一心為人民著想，事事看緊民眾荷包，才是政治人物該堅持的硬道理。

梅花新聞網

國會改革 民進黨 立法院 韓國瑜

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