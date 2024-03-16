瘋買00940與AI神話

最近ＡＩ人工智慧運用的神話論，以及00940這支幾乎全民參與的ＥＴＦ，百花齊放，聚焦動力強大，無人可及。

ＡＩ人工智慧的運用歷程不算新，但ChatGPT軟體的致命性殺手功能，臨門一腳的讓一些人工智慧「硬體」看俏，如輝達、超微，到台積電的晶片技藝，連同這些科技公司的股價，漲到無人可及，推波著使用者和股民，帶往無限可能的美麗烏托邦。

高股息ＥＴＦ，如00940的募集，隨著ＡＩ科技股的爆衝獲利；外加財經消息中，各種置入性寫手或網紅們，照三餐描述「快樂賺股息」的嗨景，央行總裁說的羊群效應，這半年消費者早就在股價紅字、輿論氣泡、以及太多「低價買、小資首選、無壓力領息」等訊息中任人擺布。

不買ＥＴＦ對不起良心？再不用ＡＩ會失去職場競爭力？我們要如何看待、如何用人性的角度，去思考這波科技和金錢的浪潮？

首先，ＡＩ技術蟄伏了這些年，累積過往人工辨識、大數據運算、雲端存取，到元宇宙空間等每個時期的科技片段，晶片和強大計算能力ＧＰＵ的加速應用，但這些「收集」的母體，是我們每天靠人腦所輸入和貢獻的「元資料」，當前的ＡＩ能飛快將資料整理出來，這些硬體超級電腦晶片是助力，但人們所輸入的「人工指令」才是重點。所以，科技環境給了人類很好的工具，但如何判斷、取決、審視，整個「素養」流程，還在起步。

ＡＩ寫出的文案多很相近，畫的海報仿真卻失於真實感，靠ＡＩ剪出的影片，搜刮的素材過多類似，輸出後的成品雖快速，卻流於匠氣，缺少靈氣。至於各種影視上看到的ＡＩ主播，挑剔的觀眾，還是會碎唸主播體態不夠自然，「假假的」。

因此，大量科技消息與教育環境所催化的ＡＩ願景，對於對文字、圖像、知識等都還沒建立完整概念的學生群來說，實在是一門很重要的「識讀」過程。若只讓學生會用指令，就迅速創出成品的快躍，卻分辨不出成品的好壞，慢慢的ＡＩ大數據都是被這樣「看似好但沒什麼人味」的資料給占據，會不會逐漸降低人們的判斷或品味？

而從眾的ＥＴＦ，更是一股冒動卻無法自拔的「投資螺旋」，當我們ＥＴＦ成長率世界第一時，大部分的錢都聚集在幾個高股息ＥＴＦ，而這些高股息持股占比又是少數公司，風險根本沒分散，瘋ＥＴＦ所偏食的幾個類型股，就像ＡＩ只採用一樣的思維或指令，未來的ＡＩ成果是好是壞，或是大家都會從ＥＴＦ賺錢？有待商榷，市場保佑。