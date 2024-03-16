我對當前國安與國防的經驗與沉思／秉黃埔精神 確立建軍目標

我對建軍的意見

建軍是準備打未來的戰爭，因此建軍是一項極困難複雜長期的工程，建軍目標正確與否，直接關係到國家的安全。由於中共解放軍進步太快，可以確定的是，今後的作戰必然跟以往傳統的三棲犯台作戰有很大的不同，特別是科技在未來作戰中的作用，將會愈來愈重要。

尤其在敵大我小、國力又相差懸殊的劣勢狀況下，我國應以更嚴謹積極的態度，依據敵軍的發展、作戰環境等等因素，經充分研討達成共識後，確立我國正確的建軍目標，並完成整體的建軍規畫，才能清楚知道我們需要什麼樣的武器裝備並擬定優先順序，把有限的國防預算用在刀口上，以建立一支現代化、量小質精、能面對未來挑戰的部隊。內閣即將改組，請領導者慎選具備高度戰略素養的國防部長。

備戰才能避戰？

備戰是為了準備因應隨時可能發生的戰爭。對於前段總統選舉期間，一些高層政治人物經常說「備戰才能避戰」，這句話在邏輯上是對的，但此言脫離現實。以我們現在的國防實力縱然盡己所能完成備戰，但真能產生嚇阻作用嗎？據美方專業單位多次兵推，都顯示我方勝算不大，有一段期間大家討論的焦點，反而是台灣究竟能撐多久？

英國《經濟學人》雜誌曾指出「台灣是世界上最危險的地區」，如今再加上金廈水域的不幸事件，更使兩岸緊張關係持續升高。在此險惡狀態下，除積極備戰外，政治上的妥善處理更能達到避戰目的，因為明智的政治手段將使對方「師出無名」或者降低兩岸敵對態度。最上策則是運用政治智慧為國家人民創造和平安全的環境，所以從政治上解決爭端方是根本之道，總之要想避戰，政治上的謀略與軍事戰備同等重要，不可偏廢。

若不幸發生戰爭，國防部應負責作戰指導，而國安會應協助總統做出最明智的終戰指導，這是一項非常重要的課題，宜盡早作研究及準備，以因應各種可能發生的戰況。

正確認識城鎮戰和巷戰

最近從媒體報導上看到，美方正積極強化台灣的城鎮作戰能力。首先，當台灣進行城鎮作戰時，大家不願提的情況是，我軍的機場港口以及固定的重要軍事設施大多都已被摧毀！換言之，我們已失去空優海優，台灣已成為一座孤島，是在這種極不利的戰略態勢下作戰。

其次要考量的是是否有條件進行這種城鎮戰。巷戰是一種近身戰鬥，我軍基層官士兵的戰技訓練是否比敵更精實？城鎮對外的交通補給水電等需求是否能得到有效的供給與支援？同時，作戰是在台灣本土，我們有無用心經營未來的戰場？另外，當有形戰力若居於劣勢，軍民的戰鬥意志也就是精神戰力，能否彌補有形戰力之不足？總之，我國距離這些作戰條件，還有很長的路要走。

進行城鎮戰要有明確目標，一是透過城鎮作戰消耗敵軍戰力、拉長作戰時間，以拖垮敵軍贏得最後勝利；二是以城鎮戰、巷戰爭取時間以待有利的外援，期能扭轉戰局，轉敗為勝。

俄烏戰爭已越二年仍在進行中，雖然在美國及北約等國家有力的支援下，仍造成烏國軍民的重大傷亡，數以百萬計的難民流離失所，以及硬體建設的嚴重破壞。烏克蘭付出如此慘重的代價，卻還看不到一點勝利與和平的曙光，烏國總統澤倫斯基究竟是烏國的英雄或罪人，留待烏國歷史來公斷。

未來台海一旦爆發戰爭，我國處境恐比烏克蘭的狀況更加嚴重，國軍雖應充分準備城鎮戰，但該不該進行這種作戰、如何打這種近戰，可能付出重大犧牲的代價，需由國家領導者及高階軍事指揮官慎重考量。

讓官兵知道為誰而戰為何而戰

賴清德先生即將接任中華民國的總統，希望他能親自出席今年六月十六日黃埔百年校慶，因為這不僅是國軍的大事，也是國家的大事。自黃埔建校後，因戰亂而數度遷移校址；其後政府來台後在鳳山復校，黃埔精神始終一脈相傳，愛國愛民。特別是對國家統一、抗戰勝利以及七十多年來維護台澎金馬安全都做出重大貢獻，因此黃埔軍校跟中華民國的國運有著密不可分的關係。期盼賴準總統能在這個最重要也是最好的時機，除了肯定國軍的犧牲奉獻，更要讓現役官兵以及百萬後備軍人明確知道，他們是為何而戰、為誰而戰。這是非常重要又嚴肅的問題，切莫輕忽！同時也要強調軍隊中立化、國家化，不要讓軍人捲入政治紛爭。

使軍人成為光榮的志業

軍人因任務關係國家安危，行動自由受到相當限制，尤其在金馬等外島地區的駐防，就連年節返家都很困難；再加上有限的待遇，使很多軍人家庭得不到妥善的照顧。最讓軍人感到不平的是，軍人長期以來受到莫須有的羞辱，外界甚至以極其惡劣的言辭傷害軍人的尊嚴。二○一二年底，馬政府於年關之前在立委質詢要求下，竟然毫無抗壓力，把依法所編的退休軍公教年終慰問金取消，這種沒有擔當來維護軍公教人員的權益，造成非常不良的後果。再加上少子化的趨勢，使年輕人從軍意願大為降低，導致現在部隊編制嚴重缺員，甚至連軍事學校招生都困難重重，這種狀況不論對未來的建軍或當前的備戰，都造成極為不利的影響。

誠如美國國父喬治華盛頓所言：「我們國家的年輕人將來是否願意為國奮戰，將取決於我們現在如何善待、感激從前為了國家奮戰的老兵們。」現在該是大家重新認識軍人對國家的重要性，肯定軍人獻身精神的時刻，同時國軍官兵更要自尊自律自強，讓軍人成為光榮的志業。

統與獨的思考

追求中國的統一是中共建政以來始終不變的國家目標，自毛澤東以降的歷屆領導人都堅定的認為，不論誰將台灣從祖國分裂出去，就是中華民族的罪人，而目前主政的習近平主席在統的問題上更有強烈的使命感。由於賴清德先生不僅有明確的台獨主張，也有強烈的企圖心，在這種緊張對立的狀況下，極易擦槍走火，兩岸雙方都應格外慎重。從主客觀等各種因素觀察，當前絕非解決統與獨的適當時機。

從現實狀況來看兩岸關係，就地理環境而言，兩岸僅以百餘公里的海峽相隔，如此接近是無法改變的事實，更重要的是，雙方都是炎黃子孫，同文同種、同根同源，再加上婚嫁來台的陸配已近四十萬人，而台灣到大陸經商求學的台籍人士及家眷已超過百萬人；再就經濟而言，去年台灣更從大陸賺取高達一千五百億美金的貿易順差，以上這些種種剪不斷的密切關係是不容否認的。

結語

中華民族自一八四○年鴉片戰爭以來受盡列强屈辱，好不容易兩岸人民今天過上富足又有尊嚴的生活，希望雙方都應珍惜今日的成就，彼此伸出友誼之手，表達相互的善意交流合作，在未來的時間長河中，隨著大勢之所趨，自然會完成有利於兩岸人民利益的整合。

再過三個月就是黃埔建校百年紀念日，代表日本向我國投降的岡村寧次大將曾說：「打敗日本的，不是中國的軍隊，也不是武器裝備，而是黃埔精神！」在此祝福培養我的母校，校運昌隆，更期盼我黃埔精神能永遠保衛國家的安全福祉。