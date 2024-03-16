查在地協力者 不如精準訂戰略

日前，民進黨立委沈伯洋在立法院要求國防部長邱國正對認知作戰「在地協力者」的定義作出界定，邱部長當場表示「任何訊息言論對我方不利，對對方有利，初步認定為在地協力者」，此言一出，遂引發有關「言論自由」的議論。

講到言論自由，第一個讓人想到的國家就是美國。美國是自由民主的先驅國家，非常重視言論自由，還將言論自由列在憲法第一修正案，在此舉其最高法院兩個判例來闡述。第一個判例是越戰反戰者涉及國家安全的案子。案由是有一年輕人，穿著印有粗魯反越戰徵兵口號的夾克，被逮捕定罪；惟嗣經最高法院判定此種反戰言論，不應限制其言論自由。第二個判例，則是一家報社因評論司法案件而被法官認定影響公平審判，而對報社發出「禁口令」，但最後被最高法院判決撤銷，認為本案「言論自由」重於「公平審判」。

美國最高法院對言論自由涉及國家安全案件，採「明顯而立即危險」原則，即言論必須達到對國家安全產生明顯而立即危險的地步，才能夠考慮限制言論自由，真正在審理時應該是更嚴謹的。言論自由是普世價值，我國的法理亦應如此，邱部長辨識「在地協力者」的原則，尚不夠嚴謹；沈委員具留美法律專業，對言論自由的重要性應也知之甚詳。

根據民調，台灣人民認知自己是台灣人的占六十一點七％；認知自己是台灣人也是中國人的占卅％；認知自己是中國人的占二點四九％。另根據遠見民意研究調查，在政治認知上，五十九點六％的民眾支持維持現狀；廿五點二％贊成台灣獨立；八點五％支持統一。在這種情況下中共要打認知戰、要推進和平統一都是不容易的。

但重點是，統一是中國大陸必會去完成的使命。我方有此認知，就必須蒐集情報，了解中共「新時代解決台灣問題總體方略」、「和平統一進程」、「反外部勢力干預」、決策者的個性與意志，以及王毅所謂的「一中全家福」等具體企圖，這些都不是衛星、雷達等科技可以偵察到的，相關單位須具備「廣泛的專業」、「靈活度」及「國際觀」，才能從各個不同角度看到情勢的真相，並精準地訂定總體戰略，找出解方，讓全民放心睡得著。