那一刻 我彷彿心被上銬

三月十二日是令人心碎的一天。友人傳來新聞連結，兒虐事件主責社工被上銬，讓我憶起十五年前的往事。

彼時任部隊第一線心理輔導官多年，帶著熱情，幾次放棄升遷，深信留在基層方能落實助人工作。當時二至三千人的單位，配置一至兩名心輔官。我得單打獨鬥，工作對象多為基層士官兵，是部隊中無權無勢的一群人；基層部隊的心輔官階級也不高，同樣無權無勢；案主通常並非自主前來，而是基於各種原因轉介來的。軍事組織層層疊疊，各單位的要求常左右我們的行動，我們得在案主福祉和部隊管理間穿針引線、夾縫生存，尋找可用的助人資源。我們常常無法向案主保證晤談完全保密，做為部隊安全網一分子，被要求稍有危安疑慮即需通報。此外，命令來了，我們也常需兼做其他工作。所以雖名心輔官，實則工作內涵與性質非常「社工」。

那日，一支移地訓練多時的中隊發生士官於市區墜樓身亡憾事。消息傳來，基地譁然，媒體亦大肆報導，謂之部隊不當管教云云。我在混雜的訊息裡發現疑點，整理後徵詢精神科醫師意見，得到疑似精神疾病導致自戕的回應。與此同時，本於職責快速組織團體工作，對返隊人員及相關同僚進行減壓輔導，並釐清疑慮及篩檢需進一步關懷的人員。所有這些努力及對事件的回應，均在夜間整理成報告，記錄備查。

某夜，我接獲基地通知，謂尚有若干疑情需要協助處理。彼時我兒尚小，不明白何以媽媽才下班未久又要上班？執意要跟我回部隊。我亦不疑有他，以為只是協助單位明瞭案情，返隊後要小兒留在熄火的車上等，媽媽去去就回。結果國防部監察部門銜命來調查，我被當成疑犯！一訊一個多小時。訊問結束回到車上，小兒見我現身，他才從後座坐起身子。原來，我被留訊多久，他就躲藏在車上多久，原來他也感到莫名的肅殺？那一刻，我彷彿心被上了銬！

最終我還是全身而退。據後來參與立院答詢的同仁轉述，國防部面對立委質詢的答詢稿，是我呈報上級的報告，難道是專業能力救了我？或者我是幸運的？有幸生長在網路還沒那麼發達的年代，沒那麼多「鍵盤俠」根據破碎資訊發攻詰之聲？我有幸在保守的國防單位工作，因為國軍相信外來和尚會唸經，我的國立大學社工博士生名銜起了作用？還是我慶幸累積了足夠久的基層實務工作經驗，知道如何捍衛自己、為自己發聲？我有幸遇到還有幾個願意聆聽的清醒腦袋？我想我是幸運的。

後來，當初調查我的監察部門派員向我表示歉意。但一些時日後，我才知道原來它是創傷，因我離開堅守多年的第一線，且不願再回任同一職務。再過幾年我才知道，原來它的影響持續著。後來雖在社工系兼任教職，但始終以跨界的助人工作者自居。我深知這個社會需要社工，但整個體系對社工的支持卻是少之又少，一如當年的部隊之於心輔官。

我知道辛苦與困難無法被秤斤論兩地類比，寫出這些陳年舊事，只是想讓兒虐事件的主責社工陳小姐知道，即使在不同的工作領域、崗位，都曾經有人和妳一樣，即使盡心盡力卻不一定能避免憾事，妳並不孤單！

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