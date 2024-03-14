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上銬入鏡 不符合比例原則

聯合報／ 陳昱良／律師（台南市）
陳姓女社工穿著白色外套、牛仔褲，雙手遭上銬被依偽造文書、過失致死罪移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／攝影
陳姓女社工穿著白色外套、牛仔褲，雙手遭上銬被依偽造文書、過失致死罪移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／攝影

發生個案被虐這種事，無論有無過失責任，最難過的一定是承辦社工。社福機構社工待遇不高，要承擔的除了個案本身的風險外，還要負責文書作業、社福機構的營運，甚至經常需要面對「回捐」陋習。

五年前，台南也發生過一件虐童致死案，筆者當時是羈押庭的其中一個辯護律師，曾親自見聞四百多位「正義鄉民」包圍台南地檢署的驚險場面。事後得知，女嬰的未成年小爸媽，曾是筆者擔任法律顧問的社福團體之輔導對象。當時承辦的社工，在得知兩位小爸媽離婚後，立即通報列為高關懷個案，但很遺憾，主管機關還來不及正式開案，悲劇就已發生了。當時，那位承辦社工看到新聞後非常難過，眼淚完全止不住；「如果當時能多做點什麼就好了」，社工和主管不停的懊惱著。

關於兒福聯盟承辦社工被上銬這件事，其實真的沒有必要。尤其社工涉嫌之行為樣態是「過失」或業務「登載不實」，與擁槍自重、殺人放火的罪犯顯然不同，上銬實在不符合比例原則。一般非酒駕車禍肇事致人於死的犯罪嫌疑人，也鮮少需要被上銬。況且，法務部關於戒具的使用規定是「應注意對被告或犯罪嫌疑人身體及名譽之維護，避免公然暴露所使用之戒具」。但我們看到的新聞畫面，卻是公然暴露手銬，完全罔顧犯罪嫌疑人的名譽。無論被告身分是什麼，都不該被如此對待。這樣的執法方式，著實過於粗暴。

即使手持正義之劍，也不能如此毫無節制的隨意揮舞，何況這種狀況，並非無法避免。去年十二月發生的案件，遲至三月才輿論發酵，實在很難不讓人聯想檢警的用意。

殺人 社工 酒駕

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