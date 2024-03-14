虐童致死 立院應修法嚴懲

近日狠心保母虐幼童致死案，我不禁質疑，刑法第二八六條關於凌虐兒少致傷害之刑罰，卻跟普通傷害罪相差無幾，還有機會緩刑或易科罰金；凌虐兒少致死，不得判處死刑，刑罰竟比普通殺人罪還輕。法院實務也多認定，凌虐兒少是（重）傷害而非殺人的犯意，因此不會以殺人罪論處凌虐兒少致死。

法院實務還從嚴解釋「凌虐」兒少，例如去年十二月媒體報導，同樣是一位保母因深惡八月大男嬰哭鬧不止，憤而用力搖晃，導致男嬰嘔吐、眼睛上吊、造成腦傷影響終生；台中高分院卻不認定這樣算「凌虐兒童」，只認為成立成年人故意對兒童傷害致重傷罪，並撤銷原判五年六月徒刑改為四年六月。類似凌虐兒童致重傷的案件，最高法院更曾維持相同見解，輕判二年，法官顯缺乏對孩子的慈悲跟憐憫。

台中高分院在該案的認定上實有商榷餘地，判決書載明「對他人施加身體或精神上之凌辱虐待行為，造成身體上或精神上苦痛之程度，即屬凌虐行為」、「可能為帶給他人長期持續或重複出現的身體上或精神上苦痛的結果…依一般社會通念認係粗暴不仁者，亦屬凌虐行為」。試問，嬰兒不會畏懼？腦傷沒有痛苦？搖晃嬰兒並非「粗暴不仁」？諷刺的是，同一分判決書有四十多處，醫生重申認定該嬰兒為「受虐性腦傷」。

鑑於這次保母虐幼童事件，強烈要求司法院於立法院司法法制委員會專案報告，說明法院實務上如何區分「普通傷害」、「普通殺人」與「凌虐兒少」；司法為何長期與社會認知脫節？立法院更要修法加重凌虐兒少之刑度，別讓孩子的命比成人還不值。