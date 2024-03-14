輕賤社工專業 社安無解

「社會工作」是處理社會問題的專業，有多少類型的社會問題，社工專業就會發展與培養出對應的社會工作人員，來回應社會工作專業人員投入這個職業的熱情與社會使命，這也是每一位社工投入工作的動力。然而，現實社會與政府對待社工人員的態度與錯誤的看法，只會澆熄這分熱情，使得社工難以發揮功能。

表面上社工師被視為專業人員，服務手上的每一位個案或家庭。大家都以為社工師像檢察官、法官、醫師一般具有完全專業獨立性，因此出事的時候就被認定得獨自承擔所有的責任。但實際上，社工師在執行職務時，從來就沒有受到專業尊重，沒辦法進行獨立的專業評估與判斷，得極為困頓地在綿密卻往往扭曲的法規與制度限制下工作。社工師沒有被授予相符於專業的信任與權力，卻在出事時第一時間被推上刑台受刑。

社工師從來沒有被視為專業人員，在政府的眼中，社工師就是個依法行政的辦事員。不認為社工是專業，自然也不會以尊重的態度來對待社工師，所以社工人員的待遇一直是低廉的，爭取合理待遇時還會被視為貪心不足。

這次事件，許多人究責為什麼孩子會交到黑心保母手上？因此認為社工師必須負責，甚至被認為是間接的殺手。大家不知道，社工師及社福機構在進行兒童安置時，因為當前政府政策思維叫「回歸家庭」，在回歸家庭之前的中途安置，就是機構安置與寄養家庭；回歸家庭不可得的話，會考慮出養。

然而，這樣的政策思維推動過程，卻先致力於消滅安置機構，無視機構實質辦理的品質，逐年地透過評鑑等手法來關閉育幼院等緊急安置機構，並將中途安置的主力放在變數更多、更困難的寄養家庭。接著設定了極其複雜而未必能及時跟上的標準與要求，使得寄養家庭難以承接安置的需求，迫使社工師及社福機構退而尋求非屬社福體系的保母來支援。保母本來就不是社會福利服務（那位犯案的惡性保母很直接了當的表明，她是做生意不是做愛心，受兒福聯盟委託照顧孩子，沒什麼好處）。

此外，「社會安全網」造成各自分工的困境，對個案或個案家庭張開社會安全網，應該由專業主責社工師來統籌一切，如同檢察官指揮辦案一般，聯合其他專業人員與資源。然而事實上，社工師從來沒有獲得如檢察官般的尊重與地位，而是卑微地拜託各方（包括各級政府）並籌措殘破不足的資源。這樣的「社會安全網」有破洞，接不住個案是必然的。這正是社工工作最真實的樣貌。更可怕的是，因為專業被輕賤為辦事人員，以致被疊加了沉重的業務；哪個社工師手上沒有超過二、三十個案量？我還聽過近破百的個案。社工師被沉重的個案量及繁瑣的文書作業占據了大部分工時，還被斥責為不認真。

這個事件凸顯的是社會大眾與政府對社工專業的輕賤。若不思尊重社工專業，仍以為社工是一種誰都能做的高替代性事務人員，無法真正發揮專業，則虐童致死乃至其他紛雜的社會安全問題，永無緩解的一天。