推動不在籍投票 便民又利民

中華民國（台灣）是一個民主國家，雖然國內時常有藍綠的意識形態紛擾，但至少台灣也已經平安度過多次總統大選。然而為人詬病的地方在於，台灣至今仍未發展出「不在籍投票」的便民政策。基於百姓權益，政府沒有必要阻礙不在籍投票的推動。

國際上已有許多國家採行不在籍投票的措施，包括美國、奧地利、德國、匈牙利等國都採取通訊投票，不但利於無法在外地返國投票的民眾，相對的也讓整個民主投票制度更為成熟與完全。以筆者的英文老師為例，對方是一位美國人，因長期居住台灣；美國舉行總統大選，透過ＡＩＴ的通知，能以不在籍投票的方式行使公民權，為美國的民主制度貢獻己力。

由此可見，不在籍投票利於海外台灣公民對於國內選舉的支持，選民不必事先訂購機票奔波返國，可以通訊投票、事先投票、電子投票等方式完成選舉；公民理當享有投票之權利，即使身在海外亦然，我國政府在滿足國人選舉的需求時，也應將投票的方式透過不同的科技來因應，才能使投票制度更為完善。

我國的總統直選實施已超過廿餘年，基本上各方面已日趨完善，唯獨不在籍投票仍有過多歧視，加以民進黨政府對於中國大陸的恐懼心態，也間接讓廣大的台商無法投票，這不但涉及歧視海外台灣民眾，也剝奪在海外工作之台灣人的公民權。筆者認為，政府必須對自身的民主制度與公民素養有信心，透過推動不在籍投票，利於海外台灣人的需要，不必為了投票刻意搭機返台，既便民又利民。