托育公共化擴大 潛藏平庸之惡

全國教保產業工會日前表示，蔡英文任內幼托政策不斷加碼現金補助、擴大補助私立幼托機構，使得整體幼托環境依舊無法擺脫高度私有與營利化的市場邏輯。

從托育供應量變化的觀察，似乎並非如此。二○二二年，社區公共托育家園已建置一三五處、公辦民營托嬰中心二○七處，供應量約一點一萬個名額，若加入準公共保母及準公共托嬰中心約八萬，已達九點一萬名額。另公共化幼兒園已累計增加到三○五八班，服務供應量達廿五點七萬。就公共化成長速度而言，二○一六年零至二歲送托率由十點三％成長到十七點三％；二歲入園率由十四點七％成長至卅六％；三至六歲則由七十四點九％成長到八十七點五％。公共托育機構或幼兒園的成長，的確是國家幼托政策努力的成果。

這十年，非營利幼兒園教保員的薪資，從第一級將近三點八萬，逐級可至四點九萬。一一三年度總預算編列一○八一億元，若加入前瞻建設第四期特別預算四億元，達一○八五億元，比一一二年度增加一二八億元。增加的包括就學補助增加四十一億元、托育補助增加卅九億元、擴大公共化幼兒園增加卅三億元、調整幼兒園師生比十七億元。托育教保人員早已脫離薪資低、福利低、保障低的三低慘況。

公共托育及教保政策推動，公帑消耗速度與額度都看得見。惟生育率止跌及少子女化現象的緩解，並沒有因此改善。且教保服務人力無法跟上逐年快速成長的供應量。托育教保職場缺工，似乎並非提高工資價碼可以解決。早期教保人員與孩子共同成長，也管也教也擔憂也喜愛的教育觀，近來已漸漸變成了服務買賣的消費概念，以及政府高唱滿足家長需求的福利願景，明顯耗損教育導正的權柄。以前人們常說「教育無他，唯愛與榜樣」，現在卻戲說「教育無根，怎能不走樣？」

當幼兒教育服務被視為滿足家長的手段，孩子托幼的時間愈來愈長。這階段的親子依附關係，深受父母陪伴深度及品質影響。假性孤兒的孩子，情緒不穩是常態。當幼兒教育合夥人只剩下托育教保人員，當幼兒教育質變為家長服務業，托育教保服務人員淺碟的工作價值及成就感，遇到親師溝通不順，隨時準備走人。

政府希望家外送托率得提高到跟ＯＥＣＤ一樣，因此有意識且狂熱地擴大公共化幼兒園供應量。家長陪伴的親子光陰是孩子最需要的資源；阻擋年輕夫妻生育的是系統化的工時過長及侵占育兒時間。政府比齊國際社會所產生的優越感，並未解決人口消長及教保職場人力流失。

在強大意識與理想主義的催動下，托育教保政策只有公共化，卻不檢討可承辦的團體或法人機構是否過量、不考量預算是否排擠其他政策、不面對去家庭化的互動失衡及關係失溫，亦不討論公立、非營利、私立托育教保機構存在的意義。公共化只是政府不計成本的編列預算，提供平價托育機會，但沒有真正解決少子女化的生育問題，也沒有興趣去了解托育教保職場的細節；體面的說詞配合主流媒體宣導形成集體意識，加上眾人不假思索的堅持，反而可能成為謬誤的根源。

漢娜鄂蘭提出「邪惡的平庸性」，不用良知思考公理正義，過度專制強權的體制下，難以獨立思辨是非對錯。托育教保公共化超過十年，台灣在二○一六年出生人數低於廿萬，二○二二年出生十三萬八九八六人。請想想，一種平庸的邪惡，是否正肆虐台灣。