科技．人文聯合講座／普亭：斯托雷平的繼承者

林一平 烏俄戰爭超過兩年，各方都已筋疲力竭。普亭對烏克蘭的行動，西方世界普遍對此表示譴責。然而，普亭認為他對烏克蘭的入侵並不是對另一個主權國家的攻擊，而是對屬於俄羅斯內部領土的干預。要治理廣大領土，俄羅斯的傳統是極權專制。由此角度，不難理解，普亭的思維方式幾乎與廿世紀初的斯托雷平（Pyotr Stolypin; 1862-1911）如出一轍，也難以讓自由民主國家接受。

斯托雷平在沙皇統治權威開始衰退的一九○六年成為俄羅斯的首相。他實施廣泛的改革，取消農民的公社制度，增加私人土地所有權，導致俄羅斯的農產量變成世界第一，傲視全球。為了追求政治穩定，他無情地鎮壓革命者，遏制了芬蘭的自治運動。今日，普亭對待烏克蘭的思維也是如出一轍。

普亭以斯托雷平為導師，認為他是一個鐵腕能幹的官僚，是政府管理的典範。斯托雷平很像中國秦朝的商鞅，嚴格執行制定的政策，延續了沙皇的政權。當斯托雷平被暗殺時，沙皇的統治也結束了。

斯托雷平和普亭處於相似的政治氛圍和權力基礎之下。在一九○五年的革命之後，斯托雷平完全鎮壓異議，為了符合他所認為合適的方向進行改革，他可以忽略民主過程。因此，斯托雷平獨斷控制大規模的土地改革，同時擁有壓制反對派的巨大權力。在斯托雷平時代的巔峰，賞罰分明，執法嚴厲，俄國判處絞刑的索口袋被稱為「斯托雷平的領帶」。

如同斯托雷平，普亭的權力基礎建立在中央集權之上。然而普亭的執政更面臨了自由主義的異議。普亭親自推動了經濟、政治和外交政策的改革。但正如他遵循斯托雷平引導變革一樣，普亭認同壓制的必要性以維持政治地位。騷擾記者、祕密警察和國家資助的暗殺事件在普亭的政權中發生，就像在斯托雷平時代一樣。

斯托雷平希望在斯拉夫的共同旗幟下團結俄羅斯人、烏克蘭人和白俄羅斯人，形成一個強大而統一的實體。蘇聯的史達林和普亭接受了這一觀點，並為實現這一願景，採取相同的鐵腕手段。普亭相信個人的能力可以引領俄羅斯走上一條「健康的道路」。為了實現這一目標，他在掌舵俄羅斯巨獸時進行鎮壓和改革，應對各地區政治氛圍不可預測的變化。

普亭所處的現代俄羅斯，是一個在國際事務上更加複雜和相互依賴的世界。這意味著普亭的決策不僅受到國內政治的影響，還受到國際社會的關注和反應。烏克蘭問題的解決不僅僅取決於俄羅斯的內部政策，還取決於國際社會的互動和反應。在烏俄戰爭的消耗中，普亭正面臨聲譽受損不斷擴大的困境。他的歷史導師和政治榜樣被反對者暗殺身亡。普亭也正面臨英美西方的強大壓力。那麼，他是否願意讓步，釋放烏克蘭自由？

（作者為前科技部代理部長）