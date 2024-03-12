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賴需開創新局 勿低估人民智慧

聯合報／ 蘇治灝／雲林縣圍棋教育推廣協會理事長（雲縣斗六）
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，兩岸談判破裂後，中共的下一步讓人憂心。圖為海巡署第9海巡隊將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，兩岸談判破裂後，中共的下一步讓人憂心。圖為海巡署第9海巡隊將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供

台灣人民很善良，大陸很多人也持這種看法，願意善待台灣。但是一碰觸到政治就變得很醜陋，金廈事件有些人就掉入這種泥淖。

如果從人道、人性的善良面來看，這是很細微的一件事，只要真相公諸於世，公道自在人心。

與此同時，在南海，中國與菲律賓也發生了嚴重衝突，大陸姿態很強硬，反而是小馬可仕表現得理性克制，他說南海很大，足夠容得下中國與菲律賓並存。他並沒有跟隨美國的調子，希望盡快弭平爭議，讓事件早日落幕，讓政治歸政治，經濟歸經濟，他深知菲律賓的軟肋在經濟，菲律賓亟需大陸的市場，以人民的福祉利益為依歸，這才是大智慧、大戰略。

金廈事件延宕多日，得不到真相，金門地檢署睡著了？台灣贏了面子或輸了裡子？反倒是大陸悄悄收回了中線管轄權後，又讓禁限制水域消失。兩岸相較，高下立判。

民進黨從八一七萬票到不過半當選，賴清德要有臥薪嘗膽、開創新局的決心和抱負。不拘一格用人才，讓人民看到新氣象、新希望。閣員要適才適用，要有專業素養，不要酬庸，不要考慮派系。不要低估人民的智慧，只要肯努力，有決心，點點滴滴人民都會有感，要找回初心，找回民進黨的價值。

賴準總統必須盱衡世界局勢，在美中關係間找到平衡點，找出利國利民的大智慧、大戰略。美國是國家利益優先，大陸以靜制動在觀察賴準總統的動向。賴準總統步步維艱，期許他親美友日和中，並有實質的作為；全世界都在觀察他的一舉一動，動見觀瞻將決定台灣的安危禍福，甚至擴散到全世界的和平安定。

世事一局棋，乾坤在其中。尼克森、季辛吉以大戰略的布局，聯中抗蘇，終結東西方冷戰，讓中國重返世界舞台。鄧小平以儒家為體、法家為用，具中國特色的社會主義，引領中國開創新局。不到數十年，美中兩強並列。

川普民粹，拜登老邁，美國倒退，世界分崩離析。中國有數千年文明底子，過往仁道禮義廣被、和平萬邦來朝，今朝卻與俄羅斯、北韓等窮兵贖武國家連線，這是大戰略？千秋大義？

中國只要不爭而爭，無為而為，兩岸問題不要躁進，不要有個人歷史定位，讓時間自然解決。歐盟都可以成立，在大中華民族的廣義中，總可以找出解決方案。習近平一念之間決定兩岸的命運，也決定全世界的大戰略，期待他能返樸歸真，成為中國繼鄧小平之後的世紀領袖。

維持現狀是台灣主流民意。一國兩制，台灣人民斷難接受，霸凌或高壓手段，只會傷害到台灣人民。一榮俱榮，一枯俱枯，在大中華民族旗幟底下，化干戈為玉帛，讓中華民國與中華人民共和國和平共存。

成就非常偉業，要有非常氣度、非常識見、非常格局，共同締造和平，留芳千秋萬代，造福炎黃子孫。在歷史浩瀚煙波中，古今多少事，一笑泯恩仇；你儂我儂，讓兩岸擁抱和平紅利，共創大中華盛世。

台灣人 美國 菲律賓

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