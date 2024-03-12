孫中山先生逝世99周年／國父是中國人 我們呢？

一九二五年三月十二日，孫中山先生不幸逝世，實僅五十八歲四個月。廿天內，北京公祭處收到輓聯五萬九千多件，橫幅逾五萬件，其中有人直書「國父」二字，反映了當時民心，十五年後獲得了公認。

一九四○年四月一日，國民政府通令全國，尊稱孫先生為中華民國國父，用以報本追遠。從此，中國人稱他為國父，一如美國人稱華盛頓為國父，土耳其人稱凱末爾為國父，新加坡人稱李光耀為國父。

一九四九年十月一日，中共建立政權，自稱「中華人民共和國」，並說中華民國業已不存，卻一直害怕這個「歷史名詞」，也不認孫先生為國父，只敢稱之「革命的先行者」，顯現了叛徒的悲哀。

毛澤東不久就表示後悔，而且多次如此。一九六五年，毛澤東接見法國《人道報》的記者馬嘉麗，直言不該改國號，「把一個中國搞成了兩個」。假如不改國號，就會減少很多麻煩，解決很多問題，例如聯合國問題、台灣問題等。一九七○年，毛澤東又對美國記者史諾表達了悔意。

一九七一年十一月十五日，中共終於進入聯合國，但是憲章上的中華民國，即Republic of China仍在，所謂台灣問題也仍在，因為台灣屬於中華民國，是國民的最大公約數，而且連陳水扁都說，他最敬佩孫先生。大勢所趨，中華民國和國父，成為我們的保護傘，七十五年來的事實，勝過一切雄辯。

我曾在大陸委員會，告訴蔡英文主委，中國人不等於「中共人」，台灣人不等於「台獨人」。郝柏村先生愛中國不愛中共，愛台灣不愛台獨，他在行政院長任內，獲得百分之九十以上民調的支持，可為旁證。時至今日，中共黨員只占大陸人口的十五分之一，說明中國人不是「中共人」的專利。

「中國人」一詞是廣義的，可從政治、文化、歷史、地理各方面分析。即就政治身分而言，中華民國（Republic of China）的國民，當然是中國人（Chinese）。今天中華民國的國民，絕大部分居住台灣，如蔣經國先生所說，也是台灣人了。兩千三百萬的台灣人，可以反共，但不必反中或反華，因為我們就是中華民國人，豈能目中無己？

一九二四年五月三十日，孫先生應上海《中國晚報》之請，播音於廣州，呼籲同胞都要奉行三民主義，這是他留在世間唯一的國語原聲。第一句說：「諸君，我們大家是中國的人。」孫先生的中國，當然是中華民國。如今國家仍在，國父不朽，我們是台灣人，當然和國父一樣，也是中國人！