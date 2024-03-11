病人自主權利法 美意缺落實

台灣在亞洲第一個施行「病人自主權利法」。施行滿五周年，簽定預立醫療決定的成效不彰。

衛福部日前表示末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、極重度失智及其他政府公告疾病病人納入健保給付，免除預立醫療諮商費用，但以接受醫療的病人為主；一般民眾簽署預立醫療決定，仍必須自費二至三千五百元不等。

簽署人數未能突破性成長，除政府宣導不周、諮商費用高、流程繁外，還要有二親等的親人在場參與；又未能普及受簽署醫院，尤其是偏鄉地區，以及醫院對此態度消極等，都是因素。

政府財力不是問題，近幾年歲計剩餘幾千億元，如能分年、分齡免費鼓勵六十五歲以上長者簽署，對政府而言短空長多，未來可節省的老人長期臥病健保醫療費用，一定超過補助老人預定醫療決定的申請費。省下更多健保費，又可減輕病患及其家屬的痛苦與負擔。

少子化、老化，國人平均餘命愈來愈長；面對病患求生不得，求死不能，連累家屬親人，甚至偶有家屬致病患於死，或雙雙走上絕路的新聞事件，情何以堪？人的生存權固然不得輕率喪失，但老人或病危者更希望的是活得健康快樂有尊嚴。與其生命末期受苦受磨，不如由病人自主決定生與死。

「病人自主權利法」施行滿五周年，政府的良法美意卻不能落實；衛福部要極積推廣，讓老人及其家屬樂意接受預立醫療決定，免於受臥床折磨，讓健保資源用在有效的醫療上。