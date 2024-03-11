你在乎醫療品質或價格？

近日衛福部公告，取消掛號費的管制，讓這個行政費用回歸市場機制。筆者認為，這真的是對台灣過度廉價的醫療，所做的正確決策。

筆者留學德國，在同樣有全民健保的該國，屬於教授級的主任醫師，都可以堂皇地收取加價，許多病人為了得到資深有經驗醫師的服務，除了強制的健保費以外，還會買私人醫療保險，讓自己或家人生病時，可以透過保險支付這個「主任醫師費」，得到更高品質的診療服務。

除了德國，自己在美、加兩國，也有陪同親友看診的經驗。這兩個鄰國雖然醫療保險制度相差甚遠，但是一般門診都是給病人充分的看診時間，繁忙的醫師，還有助理幫忙協助整理轉診資料，詢問一些基本問題；而且因為都採約診制，只要照規定時間報到，基本上也不會等太久，與醫師接觸討論的時間十分充分，醫病雙方都有好好問診與討論的時間。

當然，這樣高品質的門診要相當的費用，因此在美國，你的雇主與自己要共同支付夠高的醫療保險費，才能獲得這樣的服務。在加拿大也許費用沒有那麼高，但是你要有耐性等候，有時要等數周甚至數個月，才可以排到專科醫師專業且細心的服務。美加兩國國民對此毫無異議，因為他們知道高品質醫療，是要足夠的資金來支持的。

反觀台灣，大家習慣價廉、方便的醫療服務，殊不知在醫學中心三長兩短的看診，如果病情被判斷沒那麼嚴重，許多時候根本無法跟醫師說上幾句話，就拿到許多檢驗單與藥單，然後去安排做許多搞不清楚的檢查，吃下許多沒有解釋清楚的藥物。

所以，回歸市場機制，好服務得用高費用來支持，想要便宜、不是那麼講究的，也有價廉的院所可選擇，這樣自由化的醫療體系，不是也很好嗎？