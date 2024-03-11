快修法強化大型車「存在感」

「車輛右轉彎請注意安全」、「倒車請注意」這些警示語音（俗稱大聲公）是你我日常生活中，常聽見的大型車警示音，除了預告車輛行向，同時也提醒其他用路人適時採取反應措施，以免發生危險。但這簡單明瞭又可達到警示效果的聲響，卻不符合現行相關交通法令。

依據車輛型式安全審驗管理辦法，有關車輛安全檢測基準，對於車輛轉彎、倒車警報裝置的音量及頻率，要求為「聲響音量必須介於七十五分貝至九十五分貝；聲響應為間歇式，間歇頻率同方向燈」。因此，大家常聽見的車輛轉彎及倒車警示語音，恐與上述法規所定之模式不符，可能違反道路交通管理處罰條例第十六條第一項第六款「發出不合規定音調之喇叭或其他產生噪音器物」。

無獨有偶，多數民眾有夜間行駛國道或快速道路的經驗，許多大型車後方裝置額外警示燈光，甚至有少數車輛還裝置七彩霓虹的花俏燈光，雖其目的在於供後車駕駛人可更清楚查知相對位置，以免因視線不良造成追撞釀成事故，但這些燈光設備恐仍不符法規要求，可能違反處罰條例第十六條第一項第二款「除頭燈外之燈光…擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全」。

依據道安資訊查詢網，全國自一○八年開始，大型車交通事故死傷人數已連續五年破萬件，一一二年更達一二一一九件，因此防制大型車交通事故乃燃眉之急。在每一場的治安座談會中，高達八成以上的高齡者、家長們建議大型車轉彎、倒車時要有警示語音，對於機慢車用路人及行人真的比較安全；而高市警局每一次與大型車業者舉行防制交通事故座談會，倡議業者善盡企業社會責任，安裝環景式視野輔助系統、加裝轉彎與倒車警示語音設備；但警示語音設備卻囿於現行法令，大型車業者只能雙手一攤無能為力。

考量大型車之車體特性，駕駛人視野限制多，且發生事故對其他用路人造成非死即傷的結果，影響他人生命安全甚鉅。雖然處罰條例第十八條之一已明定大型車類均應裝設行車視野輔助系統，並確保正常運作，將視野死角減至最低，卻無法全面預警所有用路人，而仍不斷致生憾事，因此仍應提高其他用路人對大型車「存在」之感受程度，例如上述之轉彎及倒車警語聲、夜間行駛之警示燈等。

少數人認為車輛裝設不符法令規定之聲響及音量，有妨害環境安寧之虞；另車輛夜間行駛之警示燈光過亮過閃，亦會造成後方駕駛人視覺負擔而影響行車安全。惟生命安全無價，若只考慮噪音或視覺問題卻忽略每年攀升的大型車交通事故導致的傷亡，造成家庭的痛苦與破碎，孰輕孰重立見分曉。

上述常見大型車之轉彎及倒車警示語音、夜間車體增設燈光設備，於現實交通環境中似已成為常態，而且對於其他用路人確實能有充分提醒及警示效果，俾適當因應而避險，從防制大型車交通事故角度觀之，實具一定效果。建議就大型車裝置相關警示聲響及燈光設備，法規層面應可適度加快腳步、與時俱進放寬限制，藉由聲光增加大型車辨識度，強化其「存在感」，以維護交通安全。