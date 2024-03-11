斷食善終應為段食自決

昨日看到聯合報報導「斷食善終」議題，對一般民眾來說似乎又是另一種可以「好走」的新名詞，安樂、安寧、善終這些讓人聽來充滿衝擊的名詞，無疑是希望在生命末期時能平安且有尊嚴的離開。筆者從事急性醫療到長期照顧卅餘年，每當醫療人員向家屬提示是否需要積極治療的決定，或是由家屬提出不想讓親友再這麼痛苦地撐著，在抉擇時總是充滿著無助與無望，因為大多數的民眾都沒有準備好，沒有學習到如何抉擇且抉擇後會面臨到哪些問題。

筆者於護理之家服務時曾照顧一位百歲阿祖，行動困難但意識清楚還可以自己用餐。有段時間阿祖開始臥床、進食困難，家屬擔心時日不多，居住在國內外的兒孫們齊聚護理之家看阿祖最後一面，阿祖看到兒孫齊聚開心不已，病況慢慢進步，然而家屬跟護理人員提出需求說「阿祖好可憐，可不可以不要再給阿祖喝牛奶了，讓她早點脫離痛苦…」隔日阿祖突然說「挖八豆么（台語），想要吃東西…」阿祖又逐漸恢復平日的狀況，兒孫也陸續返回各自家庭。

張爺爺九十二歲經常跟兒女提到絕對不要幫他裝上鼻胃管。當張爺爺肺炎住院，家屬不捨，仍配合醫療放置鼻胃管，但爺爺多次自拔鼻胃管，家屬同意醫護人員予以雙手約束，最終臥床近二個月後離開。

王奶奶九十三歲住在長照機構，腸胃不適數月，主動跟家屬表示自己離開的時間差不多了，不想要再進食了，家屬尊重王奶奶的意願，與安養機構團隊溝通討論，讓王奶奶改用流質飲食，水分仍持續，能吃就吃，吃不下就不勉強，機構也聯繫居家安寧收案。某日王奶奶說上帝要接她離開了，工作人員協助王奶奶穿上她自己早已準備好的衣服，數日後在家屬及工作人員的陪伴下安詳的辭世。

上述的阿祖家屬錯誤認為不要給阿祖再喝牛奶，是不要再讓阿祖痛苦地活著；張爺爺的案例，則是因沒有在意識清醒時完成填寫安寧意願書或自主權利聲明，家屬只能違反張爺爺意願做決定。我們不能對家屬有所批判，是因為家屬面對親人在末期是否進食的抉擇，沒有完整的資訊、清楚了解的法規及足夠的準備。

上述的王奶奶自己決定「斷食」並不是完全「禁食」，而是不再「積極進食」，從普通飲食改為流質飲食，最後以補充水分維持最後的體力。這樣的「斷食」若改為「段食」應該較貼切，是需要視末期狀況階段性的調整進食方式，且需要在當事者的自主自決下才能進行，更需要在家屬的支持及醫療團隊的介入下共同協助及陪伴，才能平安有尊嚴地走完最後的一哩路。期待專業照顧人員應清楚斷食（段食）及醫療團隊介入的時機，也應宣導及提供民眾正確的照顧概念，清楚如何尋求照顧支援，更重要的是自主權利的及早規畫。