李輝訪歐 中共勸和難解危機

中共歐亞特別事務代表李輝三月二日起前往俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國、法國這五個地區進行穿梭訪問，是繼去年五月以來第二度前往這五地訪問，目的在就政治解決烏克蘭危機進行勸和促談，並推銷植基於去年所提「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」上的和平方案。

中共急於在未滿一年派遣李輝二度訪歐，一是俄烏戰爭於二月廿四日甫滿兩周年。在此之前一個星期，烏克蘭宣布從阿夫迪夫卡撤軍，此一行動震撼歐洲。二是拜登宣布涵蓋援助烏克蘭約六百億元在內的包裹援助法案，遭眾院因不滿未納入邊境管制預算而暫時擱置。一般認為，此將導致烏克蘭武器彈藥匱乏而影響其未來的持續戰鬥。三是川普極可能重返白宮，不斷表示烏克蘭戰爭必須結束，其對北約前景和歐洲安全的許多言論，都讓整個歐洲陷入惶恐不安中。

中共顯然認為上述情勢有利其進行勸和促談。中共也希望乘此機會，通過李輝訪歐外交，與歐洲國家強化關係，尤其希望歐盟對中國三家可能支援俄羅斯的企業撤銷制裁。然而，由李輝這次訪問與歐洲國家官員的互動顯示，中、歐在政治解決烏克蘭危機上的觀點和期望，明顯具重大落差。

首先，歐洲期望中共發揮對俄羅斯影響力，促使俄羅斯從烏克蘭全境撤軍，但中共要求歐盟必須先停止向烏克蘭提供武器，才可能就烏克蘭領土完整進行討論。這也是中共一貫強調不拱火澆油的論點。但這讓歐盟不滿，認為中共違反公正原則，完全站在俄羅斯一邊。

其次，歐洲認為中共與俄羅斯緊密的經貿互動，導致俄羅斯的軍經實力不斷增強，使得俄羅斯得以長期戰鬥。歐盟尤其不滿中國軍工企業向俄羅斯出口大量軍民兩用和先進技術物品，要求中共採取有效管制措施。

進一步言之，歐洲面對當前不利形勢固然不安，也逐漸陷入烏克蘭疲勞症，但仍向中共表達將支持烏克蘭到底，因為俄羅斯戰爭關係到歐洲整體的安全與生存，因而希望中共能對俄羅斯有所作為。歐盟更向李輝表達，中共在這場危機處理上的立場將對中歐關係的發展有所影響。然而，從李輝這一次將俄羅斯作為出訪首站，但僅獲得俄羅斯副外長層級接見可知，中俄關係發展固然良好，但中共明顯缺乏影響俄羅斯的能力，俄羅斯事實上也並不樂見中共在勸和促談上發揮影響力。

李輝這次穿梭訪歐的有限成果，主要展現在於與烏克蘭外長庫列巴的會面。此說明儘管中共被認知站在俄羅斯一邊，但烏克蘭仍願與中共保持友好交往，推動雙方關係進一步發展，其目的之一是考量烏克蘭未來重建需中共支持。其次是烏克蘭成功爭取瑞士同意在六月舉行烏克蘭全球和平峰會，烏克蘭盼望在排除俄羅斯參與情況下，中共仍能參與支持。但此明顯導致俄羅斯不滿，強調和平峰會必須有俄羅斯參與。對中共而言，未來是否參與無疑又成為難題。

中共在烏克蘭危機解決上，仍缺乏實質能力與影響力。烏克蘭危機形成有其複雜背景，其危機解決也絕非短期所能倖至。但中共不會放棄，預計未來仍將持續進行三輪、四輪…的穿梭訪問，以期待情勢朝其有利方向發展。