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盧嵐去職 美從烏克蘭收手嗎

聯合報／ 衣冠城／退休大學教師（台北市）

這個月初，接任美國前副國務卿薛曼退休遺缺的代理常務副國務卿盧嵐，也宣布退休。盧嵐對俄羅斯是強硬鷹派，長期介入烏克蘭事務，她的去職是否為拜登對烏克蘭戰爭態度的轉變？美國是否準備從烏克蘭收手？更重要的是她代表的新保守主義外交路線，是否也隨著她的去職而漸消沉？

盧嵐是東歐猶太移民第二代，美國職業外交官，她從柯林頓政府時代就在政府工作，中間除了川普執政時期離職一段時間外，無論是民主黨或共和黨執政，她都是美國外交工作的重要人物，特別是對俄羅斯政策。

她對俄羅斯向以強硬主張著稱，積極推動北約東擴，並支持前蘇聯地區的顏色革命。二○一三年烏克蘭獨立廣場運動期間，她還現身並發送三明治給廣場群眾表達支持。二○二二年她支持烏克蘭戰爭的擴大化，堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。二○一四年一段曝光的錄音，她在和美國駐烏克蘭大使的電話中，對那些質疑美國挑動歐洲緊張的批評直接回敬一句「去他的歐盟」，毫不掩飾強烈的干預主義心態。

對於她的去職，她的死對頭俄羅斯難掩喜色。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃將盧嵐的離職解釋為「拜登政府反俄路線的失敗」。她批評，盧嵐的恐俄症主導下的美國外交政策和概念，成為把民主黨拖入谷底的大石。

盧嵐的先生是著名的國際關係學者卡根，是新保守主義的代表人物、新保首派智庫「新美國世紀」的創辦人。盧嵐也是新保守主義的信奉者，在外交政策上從意識形態出發主張「自由干涉主義」，積極介入他國內政與區域事務。國務卿布林肯在宣布盧嵐去職的聲明中特別提到，她對自由、民主、人權及在海外推動這些價值環抱「強烈熱情」。布林肯還說「以後的外交學學生將會花幾十年去研究盧嵐的遺產」。

她的遺產是什麼？二戰後，美國外交戰略圈出現許多東歐猶太移民及其後裔，漸成主流。從季辛吉、布里辛斯基、歐布萊特到布林肯及盧嵐，許多都是俄國問題專家，帶有強烈反俄立場。但這批人也不是沒有爭議，一些非猶太政治人物或學者就認為他們的外交路線不是美國正統，甚至背離美國利益。

盧嵐的去職是否代表拜登對烏克蘭的立場改變，或言之過早，在十一月美國大選之前，烏克蘭問題很難出現轉機。但是如果川普上台，這些反俄的新保守主義者失勢的可能性很大，盧嵐的去職可能就代表這些新保守主義的黃昏，布林肯才會說盧嵐的遺產成為外交學的教科書。

俄羅斯 烏克蘭 美國大選

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