醫院好壞人都救 窮人卻難上門

大選後萬物齊漲，又傳聞四月電價要漲恐造成新一波物價上漲；衛福部廢除「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所可自行調整掛號費，也引來一片罵聲。對民眾來說，在萬物齊漲的當下，猶如雪上加霜。

住家附近有間診所多年來掛號費維持一百五十元，元月開始調漲到兩百元，掛號費取消上限後，可能又會漲價，鄰居紛紛議論；同事去某醫學中心看病拿慢性病處方箋，只是看門診並未做其他檢查，批價要九百多元，若再調漲掛號費，以後三個月拿一次慢性病處方箋，勢必更貴。看病已經變成奢侈，看來更要保重好身體，窮人更沒有生病的權利。

衛福部說，取消掛號費上限是回歸市場機制，如果某家醫院掛號費較貴，民眾可以選擇去別的地方看病。問題是習慣看某個醫生了，也認為只有這個醫生才了解自己的病情，且多數也會選擇離家較近的醫院。捨近求遠，舟車勞頓，徒增困擾。

先前因為缺蛋，蛋價曾經飆漲到一斤一百元，早餐店、小吃店跟著漲價，如今蛋價有跌下來，但漲價的店家卻「回不去了」，滷味攤一顆滷蛋要十五元，一個便當往往要一百元以上甚至更貴。日前叫了一桶中桶裝瓦斯，也從原本一桶六六五元漲到六百八十元。

選後迎來的不是春天，而是漲價寒冬，苦日子要來了嗎？那天走在路上，一位年輕的媽媽帶著兩個六、七歲的小孩正要去早餐店。媽媽問小孩想吃哪一家？男孩雀躍地指指裝潢比較漂亮的那一家，說要去那家店，媽媽對他說：「這一家比較貴，待會不能點太多喔。」小男孩乖巧地點點頭。這一幕讓人很感嘆，物價上漲，民眾為通膨所苦，要精打細算過日子。唯政府不知民間疾苦，還要變相剝奪窮人看病的權利。

取消掛號費上限，目的是要以價制量，杜絕浪費浪費健保資源，但窮人會因為沒錢忍受病痛不敢去看醫生，等小病拖成大病，不是更浪費健保資源？衛福部讓醫療院所自行決定調漲掛號費，就是相信醫療院所不會漫天喊價，但沒有法律制約，人性往往是禁不起考驗和比較的。

這和當時勞工在爭取一例一休權益時，蔡總統說「這不是跟我說，去跟你老闆說」是一樣的思維，難不成掛號費調漲增加民眾負擔，民眾要自己去跟醫療院所反映，那我們還要政府做什麼？

網路上有一句話：「醫院會救一個壞人，但不會救一個窮人。」道出殘酷的社會現實，或許不盡然，但付不出掛號費的窮人只能望醫院興嘆是不爭的事實。一項政策、一所醫院、一道高牆，隔開了疾病和健康，貧窮和富裕，底層和下層的距離，也隔開一個台灣，兩個世界，窮人也只能自求多福了。