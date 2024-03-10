星期透視／美大選變數 考驗新國安團隊

今年一月台灣大選後，觀察北京對台政策是否有重大改變？第一個初步觀察厥為在大陸「兩會」召開前的二○二四對台工作會議，對台小組副組長王滬寧發表的重要講話；第二個更重要觀察則是兩會期間，最高領導人習近平的涉台講話，暨李強政府工作報告與中央領導層的涉台講話。

雖然在台灣大選後，兩岸因為諾魯與我斷交、陸方片面改M503航路促使我方赴陸旅遊團停招、農曆春節期間金門海域發生不幸事件…等，促使兩岸官方惡言相向。然而觀察中共高層近來對台發言，從二月下旬的對台工作會議、兩會期間李強所提的政府工作報告涉台篇一○六字，及最關鍵的習近平六日在政協民革等聯組會的講話，為大選後習首度就涉台議題發言。此外，王滬寧七日參加人大台灣團的講話、身兼對台小組秘書長的王毅在七日中外記者會針對媒體詢問台灣選後，外界擔憂緊張升高衝擊區域和平穩定的講話；到八日人大委員長趙樂際在常委會報告中，對涉台鬥爭也提到「參與推動中美洲議會取消台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位接納中國全國人大為常駐觀察員」、中紀委書記李希五日在人大福建團提及要探索海峽兩岸融合發展新路。

從習近平以降的中共領導階層在兩會陸續發表涉台重要講話，加上今年並未有涉台議題的立法，顯示中共對台政策並未因為台灣大選與選後兩岸情勢有重大的改變，但是加大「反獨」、「促統」、「促融」力度，尤其是對外上的「促統」卻是日益凸顯，北京正將「一中原則與二七五八號決議」、「一中原則與台海和平」、「一中原則與中國統一」畫上等號。

台灣大選至今，中共對台政策未有重大的宣示與改變，固然以其高舉堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，強調要牢牢掌握兩岸關係主導權與主動權有關，更與美中密集對話有關，包括台灣大選前劉建超的訪美、大選後拜登第一時間的表態「我們不支持台灣獨立」；一月底王毅與蘇利文在曼谷「富有成果的戰略溝通」，二月中王毅與布林肯在慕尼黑「建設性」的溝通。除了美中管控，當然也與立法院「朝小野大」的政治生態變化有關。

個人認為，第三個階段是「兩會」閉幕後到五二○前夕，可能才是中共對台最關鍵的施壓期，北京對五二○可說是既「沒有期待」，也「不想意外」。「沒有期待」指的是選前已用「中台辦負責人」措辭強烈點名批判賴，自然不可能靜待賴總統五二○演說後再採取必要作為，是以，在五二○前文攻、武嚇、經濟脅迫等複合型施壓恐難避免。對台施壓旨在對內交代、對美施壓與對台威懾，迫使五二○演說讓北京「沒有意外」；「不想意外」指的是在美國對五二○演說的高度關切下，兩岸雖屬緊繃但也不想有擦槍走火意外。只要美中高層維持管道暢通，加上拜習通話可望在五二○前舉行，只要美台溝通暢通，縱使兩岸無法對話，風險亦屬可控。但五二○後，伴隨美國大選則存在更多不可控變數，才是對新政府國安團隊的真正考驗。

（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）