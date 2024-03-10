大屋頂下／這就是「新型兩岸關係」…不獨不武 賈慶國投石問路

大陸政協常委賈慶國說：今年的兩岸關係大概率還會延續過去幾年兩岸關係的狀況，也就是說「不獨、不武」。

這幾句話有三個亮點。一、說過去幾年的兩岸關係是「不獨、不武」。二、說今年的兩岸關係大概率仍將延續「不獨、不武」。三、最令人豎起耳朵的是，過去不曾聽過大陸方面說兩岸關係的狀況是「不獨、不武」。「不獨、不武」是馬英九時代的語彙。

賈慶國是政協常委，現任北大中外交流基地主任及北大全球治理中心主任。此次香港《中國評論新聞》以「兩會專訪」的欄目對其進行訪談，就美中台關係均有展開。此人發言，此時發表，其涉台言論如前文所引述，與大陸方面近年及當下的一般議論頗見差異，因而有人猜測此篇專訪似有為兩岸新局投石問路之意。而本文認為，即使這篇專訪（下稱賈說）不具政策試探的背景，但賈說的主軸觀點仍對兩岸新局有值得參照思考的意義。

最值得玩味的是賈說的美國視角。他說：「…美國也會反對台獨（不獨），這不是因為它內心不想支持台獨，而是因為支持台獨不符合它的利益，因為這會把美國拉入一場和中國的戰爭中，這可不是美國想要的（不武）。當然，至少在目前和可以預見的未來，美國也不希望看到中國的統一（不統）。所以，我覺得今年的兩岸關係，大概率還是會延續過去幾年兩岸關係的狀況，也就是說『不獨、不武』。」（按，就邏輯說，也不統）

解讀賈說這段美中台論述，有三個要點：一、兩岸關係不只是兩岸關係，而是美中台關係。二、美國的兩岸政策是「不統／不獨／不武」，因此兩岸關係也就維持在「不統／不獨／不武」（反對任何一方片面改變現狀）。三、賈說務實直面此一架構的存在，但只能說到「不獨／不武」，而說不出「不易統／很難統」，只說「美國也不希望看到中國統一」。

賈說「不獨」，可以理解。但他說兩岸關係過去幾年是「不武」，且今年（及未來幾年？）仍將延續「不武」，則不平常。而他又明白點出「美國不希望看到中國統一」，更是打開天窗說亮話。

然而，倘若美中台的三邊關係，相互受到「不統／不獨／不武」的架構性制約，三方是否應當務實直面「不統／不獨／不武」的制約，不再誰想獨、誰想統、誰想武，而應當設法相互在「不統／不獨／不武」下找出打開兩岸新局的新路徑。這也許就是賈說的投石問路。

賈認為，大陸已有足夠的實力來遏制台獨，賴清德破格挑釁的可能性不大。這是他認為兩岸仍將延續「不獨」的部分理由。

賈當然主張統一，但也知統一不易，言明「美國不希望見到中國統一」，且顯然認為美中台不應捲入戰爭，因此他認為，統一需要更大的耐心，更需要通過和平的方式來解決。這可視為延續「不武」的部分註腳。

賈說的「延續不獨不武」，是對兩岸現狀的觀察，也可視為對兩岸新局的期待。其實，「不獨／不武」，可說就是《大屋頂下》近年強調主張的「新型兩岸關係」：

舊的兩岸關係是「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」。新型兩岸關係則是「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」。

新舊的移變是：民進黨不獨，不消滅中華民國；中共不武統，不消滅中華民國。從不獨、不武出發，就可能建構新型兩岸關係。

再者，不獨、不武，也是《大屋頂下》長期主張的「從目的論移向過程論」。目的論是在追求「統一」或「獨立」之目的，過程論則是淡化目的，注重和平發展的過程。

若以《大屋頂下》的「新型兩岸關係」及「從目的論移向過程論」來解讀賈說的「不獨、不武」，那就是：「定錨中華民國／共構和平競合。」

近年來，愈來愈看得出大陸兩會工作報告涉台論述的行文晦澀。一國兩制漸已脫鉤，有時甚至九二共識也不見了。今年的兩會報告尤其如此，不見硬的更硬、軟的更軟，而是有一種硬不得也軟不得的味道。政協的涉台報告不到五十個字，雲淡風輕，說得出有點意思的只是「助推兩岸融合發展」八個字。國務院的涉台報告亦僅一百字，提及一中原則、九二共識、堅決反對台獨、堅定不移推進祖國統一大業等，最後也只是歸結到「推動兩岸和平發展／深化兩岸融合發展」。如此輕描淡寫，「必須統一，必然統一」、「一國兩制」、「地動山搖」、「不承諾不使用武力」等濃墨重彩的辛辣大詞好像都用不上了。由此俱見，中共的兩岸政策已告觸礁擱淺，甚至到了腸枯詞窮、不知該怎麼說才好的地步。

到了習近平六日看望聯組會時說，「不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國和平統一進程」，也未似過去屢以辛辣言詞烘托，至於「和平統一進程」六字，可謂似也透露出一種「不武的過程論」的思維。

「武統有約束／和統無論述」，這是中共兩岸政策觸礁擱淺的原因。若在未來的相當時段，不能武統，也不能和統，則中共除了在「不獨／不武」的架構上，追求「和平發展／融合發展」（亦即移向「過程論」）以外，試問難道還有其他路徑可走？

至於即將上任的賴清德政府，既已宣示「沒有台獨路徑圖」，就應當對內對外更加明確地以「定錨中華民國／依據中華民國憲法」來建立台灣的主體性，而勿再玩弄「內殺型台獨」。賴清德可以反對中共的「一中原則」，但必須回到中華民國的「憲法一中」。如此，以台灣的「不獨（定錨中華民國）」，來制約中共的「不武」；亦以中共的「不武」（不以武力消滅中華民國），來穩定台灣的「不獨（定錨中華民國）」。此即《大屋頂下》所說的「交換論」，這也或許是賈言投石問路的潛台詞吧。

在邏輯上，賈言的思考是：台獨不可能（連賴清德都說沒有路徑圖），統一不現實（原因之一，在可見未來美國不願看到中國統一），武統更有約束（美中台誰想打一仗？誰敢打一仗？）。這個「不獨／不武／不統」的大架構，是美中台三方皆必須務實面對的天花板，那麼，何不就從「新型兩岸關係」的「過程論」來重新思考兩岸新局的新路徑？從合理的過程，走向改善之目的。

就把賈言當作是投石問路吧。中共與賴清德當局皆應沐浴薰衣，以「定錨中華民國（不獨），共構和平競合（不武）」為兩岸新局（新型兩岸關係）馨香祝禱。