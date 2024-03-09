別讓蘇丹紅也毒害祖先

食安把關維護國人健康，選舉時喊得響亮有力，選後食安系統環扣鏽蝕斷裂，蘇丹紅席捲全台，揭開食安風暴序幕，經過強力掃蕩、清理、追責、立威，官員卻說不保證市場沒問題，不就是告訴民眾政府無能？

蔡英文引以為傲推動「食安五環扣，幸福安心ＧＯ」，跨部會、跨領域、協力治理，結果食安問題仍連環爆，食安五環節節敗退。蘇丹紅工業染料混進辣椒粉、咖哩粉做成配料醬、餅乾等食品，增加風味、視覺美感，更是討好顧客，讓廠商賺飽賺滿。猶如選舉騙取選票，政見、承諾一籮筐，滿足群眾胃口，選後做不到，淪為政治詐欺犯，滿朝貧嘴滑舌，民眾還能期待這種政府平息食安風暴嗎？

執政黨已淪為四成民意，會讓食安五環生鏽，民眾也莫感驚訝！自己選出來的腐敗無能政府，苦果自己承擔。毒豬、巴西蛋、疫苗等直接危害民眾健康，原有機會讓腐敗政權下架，換個負責任能為民眾把關食品安全的政黨接替執政，清除虛偽、散漫、卑詐、奢浮、倨傲等惡行，結果落空，人民只能期待未來四年別再掉鏈子。

取締不肖食品廠商使用工業染色劑後，更應要求食品店家，誠實公布配料元素，如鹽、糖、醬、粉、茶精、肉精、嫩精、香精、油精等添加化合物，明確張貼在該食物瓶罐、包裝袋上，供消費者參考。

蔡英文時代快結束，食安「毒害」交給醫師總統整頓，清明掃墓節快到，家家戶戶準備祭祖供品，別讓祖先也遭「蘇丹紅」毒害，政府應負責任向人民保證蘇丹紅乃至各種有害添加物在市場食品上絕跡。