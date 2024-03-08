新「第一擊」要件 問題重重

國防部長邱國正在立法院接受質詢時表示，國軍已將第一擊要件修改，以往認為第一擊必定是對方開砲或開槍，我們才有第一擊；現在第一擊的界定，是無論其為航空或海航的實體，逾越了規矩，第一擊就當作是我們的反制，不是台灣主動挑起的。

邱部長所說的第一擊，較正確且完整的說法應是：國軍依據國際法及武裝衝突法所研訂施行的交戰規則，對逾越我方設定規矩的海空實體，實施合法的自衛回應。第一擊通常係指主動先制、先於對方開火，自衛回應（含反擊）則是應對敵方踰越規範紅線的行動，依法循規採取的因應措施。一旦引發爭端或衝突升級，我方的自衛回應較能在國際上立穩法理道德正當性高地。「第一擊」與「自衛回應（反擊）」觀感與結果天差地遠，兩者不宜混談。

國防部在相當長時期通令三軍，朝向敵方開火的所謂「第一擊」屬部長權責，甚至嚴令我方飛行員違規一律移送法軍法。戰場狀況瞬息萬變，這種逐級請示再層層下轉的僵化程序，無法及時有效應對突發情況，第一線人員安全及權益極易被犧牲。

但是，國防部在二○二二年中國因裴洛西來台發動軍演，以及獅嶼守軍擲石反制無人機事件後，修改的所謂「第一擊要件」，其實也問題重重。

首先，小兵可以立大功，但也可能闖大禍。國安高層和國防部對「逾越規矩」的訂定接戰規則與應急作戰規定，想必自認已經深思熟慮。然而，軍隊組織龐大，三軍所涉任務和事務繁瑣。政策決定與執行之間，經常存在無法鏈接的失落環節。政令最難「令民與上同意」，全軍自將帥以至士兵，對於交戰規則的字裡行間能正確解讀？能拿捏得宜做出適切適度行動？魔鬼藏在細節中，某處某個螺絲鬆動，都能引出天大事端。

其次，以目前國防部的作為，如何確定今後每個「第一擊」或「自衛回應（反擊）」行動，都符合國際法及武裝衝突法？歐美現代化國家軍隊對敵目標發動攻擊前，指揮官依規定需諮詢軍法官後才做成決策。我國軍法官數量稀缺，也未將國際法和武裝衝突法視為重點工作。各級部隊長在下決心採取「第一擊」或「自衛回應（反擊）」時難逃內心的無助與掙扎，事後還有可能必須面對軍法或淪為國際戰犯。

第三，國防部眼前就有違反自訂的「第一擊要件」之嫌。依照邱部長說法：現在只要有一個航空或海航的實體逾越了規矩，就應第一擊反制。紐約時報二月下旬有篇評論披露，自今年年初至二月下旬，中國至少有廿七個高空氣球進入台灣領空，國防部並未對這些明顯越線的「實體」採取第一擊。

最後，重中之重，國安高層必須了解，戰鬥、戰術、作戰行動，都有可能影響戰略構想，進而打亂台海安全布局。樹欲靜而風不止，不預期的擦槍走火，極可能脫離常軌引爆兩岸都不樂見的戰爭。台灣長期關注避免軍事衝突，孰料海巡捅出大婁子？如今國防部將「第一擊」或「自衛回應（反擊）」權責下授，如無現代化部隊的良效機制和教育訓練，世事真的難料！