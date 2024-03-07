微罪不罰 增加事故風險有多大？

因交通安全問題近年來持續嚴重，行政院希望透過嚴格執法來改善，而在去年六月底再次修正「道路交通管理處罰條例」，但修正前未與外界充分討論溝通，實施前也未向民眾完整宣導提醒。修正後民眾檢舉與逕行舉發的違規都會被記點，一年被記十二點將吊扣駕駛執照二個月，引發許多民怨，尤其是職業駕駛。因此，交通部目前參考「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」中微罪不罰的精神；如第十二條超速十公里以內、吐氣酒精含量在○點○二毫克以下、載貨超重十％內不罰等，朝民眾檢舉不記點、罰鍰一二○○元以下違規不記點方向進行規畫。

首先，建議應具體說明，超速、酒測及超重微量不裁罰原因，是因為量測儀器會有誤差範圍而不裁罰？還是因其影響交通安全較小而不裁罰？如是影響較小而認定是微罪，應有分析認定依據才能得到認同，未來不記點的所有違規項目認定亦應如此。

交通部未記取去年修正實施產生極大爭議的教訓，只在三月四日與相關民團進行一次討論，就決定微罪不記點的規畫，並在今天要由行政院會通過送立法院審議。其中包括臨時違規停車、違規停車、機車手持行動電話等，擬列微罪不記點。另外，現行因道路環境導致之違規臨停及停車，導致機車駕駛人未依規定行駛車道罰九百元，但擬免記點。

任何交通事故發生都有因果關係，是否能用罰鍰金額高低來判斷違規輕重？如違規停車因罰鍰較低而定義為微罪；而因道路違停，機車未依規定行駛車道也是微罪，導致其未能與其他車輛保持行車安全間距，極易發生嚴重事故。這一連串的相關違規，因微罪不罰而增加的事故風險，不容忽視。

目前交通違規取締產生爭議的主因，在於道路交通工程未從需求導向規畫設計，且未能因應問題進行滾動式檢討修正。因此交通違規成為日常。當初交通執法因警力不足而開放民眾檢舉，當違規民眾被檢舉後覺得冤枉不公平，也加入檢舉行列，產生惡性循環甚至民眾對立。除了交通工程盡快改善外，仍應回歸到由地方政府規畫的常態性執法。建議在社區內，透過先勸導再檢舉的方式協助執法；在道路的路口及路段，則可透過科技執法先宣導再取締的人性化方式，另配合警方不定期的駐點執法，應可得到民眾認同配合，從交通管理3E有效改善交通安全。

此次修法，不僅是平衡道路安全與民怨，應以能有效改善道路安全為目標，不要在看守內閣期間倉促送立法院審議。應全面檢討各違規項目的事故危險嚴重性，調整對應的罰鍰及執法方式，並與社會各界溝通說明。

分析過往各式路口事故，主因是車輛行經路口未適當減速慢行，導致遇橫向來車或行人時未能即時停讓而肇事。其實在「道路交通安全規則」及「道路交通管理處罰條例」都有相關規定與罰則，若此次修正能訂出減速方式，例如先鬆開油門再視情況適當減速，並明確違規認定、罰鍰與執法方式，相信應可有效改善路口事故。