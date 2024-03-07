併黃復興外 藍應提新論述

國民黨展開大規模組織改造，黃復興黨部將改組為退伍軍人服務工作委員會，同時為爭取青年支持者，將新增青年數位部。由於黃復興黨部有其歷史與形成背景的特殊性，要加以整併，自然容易引起正反意見的相互爭議，甚至造成保守派的反彈。

歲月不等人，選民也不會等國民黨，組織改革只是貼近民意的治標手段；國民黨更要加速改革，提出能為泛藍、獨立選民乃至於淺綠選民認同的「新國民黨論述」，重新匯集民氣，拿下二○二六與二○二八的勝利，才是治本之道。

年輕選民不願意支持傳統的藍綠政黨，乃因不滿藍綠輪替執政政績不佳，這也是年輕選民厭惡藍綠，多數支持民眾黨的根由，也讓藍綠政黨都面臨嚴重的未來危機。年輕人認為國民黨與民進黨一樣無趣，整天喊統獨，整天在說教，反而柯Ｐ的耍寶逗趣才合乎年輕的心。雖然中央執政權得延續，民進黨的有識之士還是擔憂「怎麼跟年輕人溝通？這四年沒有去溝通，未來就會兵敗如山倒」。

相比民進黨，國民黨最讓人擔憂其未來性。這次選舉顯現，國民黨已經很難吸引到四十歲以下的年輕人，宣傳管道被民進黨與民眾黨掌控，又講不出可以得到年輕族群共鳴的內涵，嚴重喪失未來的話語權。

國民黨的造勢場合幾乎很少見到年輕人，甚至有一大半是高齡族。因此，如何吸引年輕人關注乃成為國民黨最重要的課題。首先，國民黨要能夠反向的從年輕人的角度來思考問題，針對他們有興趣的議題投入，博取認同感為先；其次，必須說年輕人的話語，才會有感。不要一天到晚「想當年」說些大道理，應該著重在青年世代關心的議題上。

此外，國民黨在媒體宣傳上完全處於發聲弱勢地位。傳統媒體被民進黨掌握，網路等新媒體又拚不過綠白兩黨，導致投票前一晚，飽受網路「棄侯保柯」的大量攻擊，卻束手無策。

國民黨想吸引年輕人的支持，一定要跳脫傳統的宣傳，並宣傳對於民眾有實質好處的政見，才能在年輕族群中挽回頹勢。很可惜，選舉結束兩個月，國民黨仍然沒有真正面對自己的危機。國民黨今年有年輕立委帶頭衝，在國會面臨實質的世代交替，但是除民意代表外，許多地方縣市政府是否真正挑選年輕幹部或是用心培養呢？國民黨最讓人詬病的，就是無權無勢的後起之秀沒有什麼出頭的機會。尤其都已經二○二四年了，怎麼還用一百多年前的三民主義來教導民眾，連話術也停留在一百多年前的風格，這樣怎麼能讓年輕人接受呢？

更糟的是，只要黨一出問題，永遠就是先交相指責。就像這次投票結果不贏不輸，國民黨的鐵桿深藍支持者只有打落水狗一招，想的先是朱立倫下台，並指責總統提名人選不佳，反而對於國民黨在台灣政治市場的得票率逐漸萎縮，沒人關心也沒人願意去改變。

這次選舉三黨都有利基與危機，國民黨拿回國會多數黨的面子，但受制於三黨不過半的裡子，必須自立自強，提出接地氣的主張，才能扭轉「老人黨」的形象並徐圖未來。未來一年藍綠白如何運作，即可窺見下次地方選舉與四年後總統選舉的前程。