陸對台政策 反介入、促融為首要

大陸國務院總理李強，在全國人大會議開幕式發表任內首份政府工作報告中，涉台議題和去年相較，新增「反對外來干涉」等敘述。學者指出，中共此舉即是將反獨力道擴大到國際層面，透過國際作為增加國際反台獨的力道。然而，由於反對外來干涉的操作，涉及國際輿論反應，並非完全操之在己；因而可以預判，促融將是中共未來最主要、也最具體的對台策略。

中共二十大後的對台政策，重點在堅持一中原則下的促統、促融、反獨、反介入等所謂的「兩促兩反」。歸納其具體舉措，在促統方面，除了將「促統」納入民族復興進程，並透過兩岸一家親、共圓中華民族偉大復興中國夢的民族主義號召，強化台灣社會對中華民族的認同；與此同時，加強國際宣傳與作為，限縮台灣國際空間。

在促融方面，基於融合發展戰略，以經貿交流為主軸，一方面以大陸內需市場、各種惠台政策為槓桿，磁吸台灣企業、人才赴陸投資發展；另一方面，加強與特定台灣產業、企業的接觸與鏈結，以穩固大陸特定產業供應鏈。

在反獨方面，中共一方面將視國際與兩岸情勢持續在軍事上進行威懾，以化解內部高漲的民族主義情緒；並以軍演常態化、海峽中線隱形化，製造台海緊張氛圍，建構有利大陸談判的氛圍。與此同時，在「吃飯不能砸鍋」原則下，明確對所謂的台獨企業、藝人畫下紅線。至於反介入方面，中共將持續向國際社會釋放台灣問題為核心利益的訊息，並透過經貿政策的工具化，阻卻西方國家介入台海事務。

然而，為因應嚴峻的經濟情勢，中共短期內必定以內政為主，專注發展，先求穩再求進。因此，在管控分歧下，尋求與美國關係的和緩並創造更多與美對話空間。

種種跡象研判，中共「兩促兩反」的對台政策，反介入是首要任務，促融是主要手段；至於反獨或促統，孰先孰後？則可根據現實情勢進行動態調整。

也就是說，對中共來說，台灣總統大選結果意味台灣多數民意支持兩岸和平發展，因而中共定調近期的對台工作有所成效。二月下旬中共對台工作會議中，大陸政協主席王滬寧表示，對台工作雖然「克難前行」，但在推動兩岸關係方面「取得新進展」。基於此，中共即定調：未來對台將著重在擴大兩岸各領域交流合作、深化兩岸融合發展；同時透過兩岸產業合作，打造兩岸共同市場。

一言以蔽之，由中共在台灣大選後恢復台灣農產品輸陸、避免金門漁船事件擴大等諸多舉措可以窺知，在大陸經濟下行壓力仍大、以美國為主的國際勢力持續打壓下，對台以經貿為主的融合發展最符合陸方利益。換言之，在中共不希望海峽兩岸再生事端，甚至希望兩岸能透過交流走向合作，以求共同發展、休養生息的此刻，我方除了聽其言，更應觀其行，才能務實維護甚至創造台灣利益。